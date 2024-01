Bitbot Vorverkauf erreicht 300.000 $ als Krypto-Markt kämpft Celsius, FTX-getriebener Ausverkaufsdruck

Die Preise von Bitcoin und Ethereum rutschten am frühen Dienstag unter 40.000 $ bzw. 2,3.000 $. Die Rückgänge kamen, da die bankrotten Kryptounternehmen Celsius und FTX große Mengen an Kryptobeständen verkauften.

Aber während die globale Marktkapitalisierung fiel, da die Top-Altcoins BTC und ETH spiegelten, deutet der Vorverkauf von Bitbot (BITBOT) darauf hin, dass der Markt insgesamt in einem positiven Bereich bleibt.

FTX verkauft 1 Mrd. $ in GBTC, während Celsius 13K ETH an Börsen schickt

Am Montag zeigten On-Chain-Daten der Smartmoney-Plattform Lookonchain, dass Grayscale Investments, das Unternehmen hinter dem GBTC-Spot-ETF, fast 64.000 BTC an Coinbase Prime geschickt hat, seit Spot-Bitcoin-ETFs am 11. Januar den Handel aufgenommen haben.

Die Gesamtabflüsse aus GBTC beliefen sich am Montag auf über 640 Mio. $, womit sich die kumulierten Abflüsse seit dem ersten Tag des ETF-Handels auf über 2,68 Mrd. $ beliefen. On-Chain-Daten zeigen, dass der Großteil der GBTC-Verkäufe aus dem FTX-Vermögen stammte. Die bankrotte Kryptobörse verkaufte mehr als 22 Millionen GBTC-Anteile im Wert von über 1 Mrd. $.

Der Bitcoin-Preis hat unter diesem Druck gelitten und ist am 23. Januar auf einen Tiefstand von 39.012 $ gesunken.

In anderen Ländern ist der Ether-Preis nach den jüngsten ETH-Abgaben ebenfalls unter Abwärtsdruck geraten. Die Ethereum Foundation ist eine derjenigen, die in den letzten Tagen große Mengen des ETH-Tokens an Börsen transferiert haben.

Am Montag hat der bankrotte Krypto-Kreditgeber Celsius 13.000 ETH im Wert von über 30,3 Mio. $ bei Coinbase eingezahlt. Das Unternehmen, das gerade dabei ist, seine Gläubiger zu entschädigen, hat außerdem 2.200 ETH im Wert von mehr als 5,1 Mio. $ an die FalconX-Börse überwiesen.

Die Überweisungen fielen mit einem Einbruch des Ethereum-Preises zusammen, der am frühen Dienstag auf einen Tiefstand von 2.250 $ fiel.

Bitbot zieht Händler an, Vorverkauf übersteigt 300.000 $

Während der Kryptomarkt gegen den jüngsten Abwärtsdruck ankämpft, bleiben die Analysten für das längerfristige Bild optimistisch. Händler suchen daher nach günstigen Gelegenheiten zum Kauf, auch in der Welt der stark verbilligten Vorverkaufs-Token.

eben mehreren unterbewerteten Altcoins ist Bitbot (BITBOT) heute einer der heißesten Edelsteine auf dem Markt. Dieser neue Telegram-Handelsbot, der wie andere Produkte den automatisierten Handel mit Kryptowährungen über die Telegram-App anbietet, hat gerade seinen Token-Vorverkauf gestartet.

In weniger als einer Woche (der Vorverkauf begann am 17. Januar 2024) hat Bitbot 300.000 $ überschritten und gewinnt inmitten des allgemeinen Marktrückgangs an Zugkraft.

Warum ist das Interesse an Bitbots Vorverkauf so groß?

Das große Interesse und die rege Beteiligung während der letzten Tage des Vorverkaufs von Bitbot ist auf die Hauptmerkmale des neuen Handelsbots zurückzuführen, die ihn von den konkurrierenden Bots abheben.

Insbesondere ist Bitbot ein Handelswerkzeug, das für alle Trader gedacht ist, unabhängig von ihrer Markterfahrung oder ihren Handelsfähigkeiten. Ein einfacher Anmeldeprozess in Kombination mit Bitbots Schlüsselfunktionen wie der Selbstverwahrung von Vermögenswerten und dem Edelstein-Scanner machen diese Telegram-basierte Handels-App so attraktiv.

Es ist dieser Zugang zu den neuesten KI-gesteuerten Handelswerkzeugen auf institutioneller Ebene und die nicht-verwahrende Wallet-Integration (die für die Sicherheit und den Schutz der Privatsphäre der Nutzer entscheidend ist), die Bitbot von den aktuellen Handelsrobotern wie Unibot, Banana Gun und Maestro unterscheidet.

Angesichts der Tatsache, dass Bitcoin-ETFs voraussichtlich weitere Zuflüsse anziehen werden und der Krypto-Handelsmarkt kurz vor der Halbierung des BTC steht, ist es wahrscheinlich, dass die bevorstehende Markteinführung von Bitbot das wichtigste Werkzeug eines Händlers sein könnte. Der aktuelle Kursrückgang könnte daher eine gute Kaufgelegenheit für Händler sein.

Im Rahmen des Vorverkaufs, bei dem 300 Millionen Token für Early Adopters angeboten werden, liegt der Preis von BITBOT in Phase 2 derzeit bei 0,0105 $.