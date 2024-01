Bitcoin erreicht den Tiefststand 2024 bei 41.000 $; Altcoins stehen im Rampenlicht

Die Volatilität auf dem Kryptomarkt nimmt zu, da die größte Kryptowährung, Bitcoin (BTC), in den Charts weiterhin im roten Bereich steht. Die Anlegerstimmung nach dem BTC ETF (börsengehandelter Fonds) hat die “neutrale” Phase verlassen und ist in die “Gier”-Phase eingetreten, nachdem der Token unter 41.000 $ gefallen ist und seinen Tiefststand im Jahr 2024 erreicht hat. Bitcoin steht unter Druck, da die Anleger unsicher sind, ob die Haussiers oder die Baissiers den Oberhand übernehmen werden.

Die Nachrichten sind nicht gänzlich negativ, da Altcoins trotz des Rückgangs von Bitcoin auf der Blockchain florieren. Zwei Token, Solana (SOL) und NuggetRush (NUGX), ziehen die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich, da sie einen Weg einschlagen, der auf ein signifikantes Wachstum hindeutet. Das Solana-Ökosystem floriert, da mehrere Entwicklungen und Innovationen stattfinden, die den Token in den Vordergrund rücken.

NuggetRush verschmilzt GameFi und Impact Gaming und bietet einen beeindruckenden Nutzen mit memetischem Reiz. Der Artikel untersucht die Bitcoin-Preisentwicklung und hebt die Merkmale hervor, die Solana und NuggetRush ins Rampenlicht rücken.

NuggetRush (NUGX): P2E-Gaming mit realem Nutzen

Auf der Liste der Top-Altcoins, die man im Auge behalten sollte, steht NuggetRush, eine futuristische Meme-Coin mit beeindruckenden Eigenschaften.

Mit seinem innovativen und unterhaltsamen Ansatz für Investitionen, der die Kraft des Spielens mit einer realen Auswirkung kombiniert, wird dieser Token den Kryptomarkt revolutionieren. Dieses Top-ICO bietet ein Play-to-Earn (P2E)-Spiel, das es den Spielern ermöglicht, in seinem Metaverse handwerklichen Bergbau zu betreiben, um unglaubliche Belohnungen zu verdienen. Es verspricht eine lohnende Erfahrung, die durch NFTs unterstützt wird, die als Spielcharaktere und digitale Assets fungieren.

NuggetRush bietet ein Spiel in Gemeinschaftsbesitz, das Impact Gaming fördert und zur Verbesserung der handwerklichen Bergleute in unterentwickelten Ländern beiträgt. Investoren sind fasziniert von der Möglichkeit, ihre RUSHGEM NFTs gegen echtes Gold und Bargeld einzutauschen, das ihnen direkt nach Hause geliefert wird.

Anleger, die der RUSH-Gilde beitreten, können sich auch an der Verwaltung der Plattform beteiligen und kommen in den Genuss exklusiver Belohnungen. Das Top ICO bietet auch ein Staking-Protokoll, bei dem Spieler und Benutzer ihre NFTs einsetzen können, um bis zu 20 % APY zu verdienen.

Die projekteigene Coin, NUGX, durchläuft derzeit einen Vorverkauf mit fünf Runden, von denen vier bereits abgeschlossen sind. Über 1,8 Mio. $ wurden durch den Verkauf von fast 160 Millionen Token aufgebracht.

Jede Runde hat eine bestimmte Anzahl von zugewiesenen Token und einen Marktwert, und Runde 5 wird zu 0,018 USDT verkauft, wobei nur etwa 25 % der 55 Millionen zugewiesenen Token übrig bleiben.

Die Runde ist schnell ausverkauft und NuggetRush steht kurz davor, seine harte Obergrenze von 215 Millionen Token zu erreichen. Dies bringt NUGX näher an seinen Start auf der Liste der dezentralen Kryptowährungen für 0,020 USDT pro Stück, was einen Anstieg von 100 % gegenüber dem Preis der Runde 1 von 0,010 USDT darstellt.

Bitcoin (BTC): Weitere negative Prognosen nach dem ETF

Die Skepsis unter den Bitcoin-Anlegern nimmt zu, da der Coin volatile Preisbewegungen erlebt. Der Token sieht sich nach der Genehmigung des BTC-ETF einer negativen Anlegerstimmung gegenüber und ist seit Beginn des ETF-Handels um etwa 13 % gefallen. Während die neuen ETF-Emittenten in nur einer Handelswoche mehr als 68.000 Bitcoins hinzugefügt haben, hat Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) etwa 40.000 BTC verloren, was Abflüssen in Höhe von etwa 1,5 Mrd. $ entspricht.

Analysten von JPMorgan, einem multinationalen Finanzdienstleistungsunternehmen, haben nach der Umwandlung von GBTC in einen Spot-BTC-ETF Abflüsse in Höhe von bis zu 3 Mrd. $ prognostiziert. Diese Abflüsse sind wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass Anleger frühzeitig Gewinne mitnehmen, um nach der Umwandlung hohe Renditen zu erzielen.

Wenn die Vorhersagen zutreffen und etwa die Hälfte der vermuteten Abflüsse bereits erfolgt ist, könnten die Bitcoin-Preise in den kommenden Wochen noch stärker unter Druck geraten.

Solana (SOL): Führende Innovationen auf der Blockchain

Solana steht ganz oben auf der Liste der zu beobachtenden Altcoins, da die Hausse näher rückt. Der Token hat seit dem letzten Quartal 2023 an Anerkennung gewonnen und übertrifft weiterhin andere Altcoins. SOL wird vorhergesagt, dass er Ethereum (ETH) während der aktuellen Hausse um das Fünffache übertreffen wird, wie in einem X-Post von Negentropic, einem Konto der Glassnode-Mitbegründer Jan Happel und Yann Allemann, erwähnt wird.

Solana wurde vor kurzem von Franklin Templeton, einem ehrwürdigen Vermögensverwaltungsunternehmen, und anderen institutionellen Anlegern unterstützt. Die visionären Ziele, die sich der Mitbegründer des Projekts, Anatoly Yakovenko, gesetzt hat, und die bahnbrechenden Fortschritte innerhalb des Ökosystems, wie z. B. Innovationen bei non-fungible Token (NFTs), Meme-Coins, DeFi, DePIN und Firedancer, haben es ins Rampenlicht gerückt.

SOL wird ein erheblicher Anstieg vorausgesagt, wie die massive Vorbestellung seiner neuen Web3-Smartphone-Edition zeigt, die innerhalb von 24 Stunden 25.000 Einheiten überstieg, verglichen mit etwa 2.500 verkauften Einheiten bei der ersten Einführung.

Fazit

Die Bitcoin-Preise bleiben volatil, da der Markt die Auswirkungen der Spot-ETF-Entscheidung zu spüren bekommt. Inmitten der sinkenden Preise sagen Analysten langfristig einen möglichen Anstieg voraus.

Die Altcoins auf der Liste der dezentralen Kryptowährungen ziehen mit ihren beeindruckenden Angeboten weiterhin Investoren an. NuggetRush und Solana führen die Liste an und bieten die notwendigen Innovationen, um die Blockchain zu stärken. Anleger, die eine hohe Rendite anstreben, können NUGX-Token zu ermäßigten Preisen erwerben.

Alle Informationen zu NUGX finden Sie auf der Vorverkaufsseite von NuggetRush.