Der Euro (EUR), die türkische Lira (TRY), die norwegische Krone (NOK) und der südafrikanische Rand (ZAR) waren am Mittwoch in Bewegung, da sich die Anleger auf die am Donnerstag stattfindenden Sitzungen der Zentralbanken konzentrierten. Diese Sitzungen, die ersten des Jahres, werden mehr Aufschluss darüber geben, was die Beamten über die Wirtschaft denken und was im weiteren Verlauf des Jahres zu erwarten ist.

EZB-Entscheidung steht bevor

Die Kurse von EUR/USD und EUR/GBP stiegen leicht an, als die EZB mit ihrer ersten Entscheidung im Jahr 2024 begann. Diese Sitzung findet eine Woche nach den Interviews statt, die einige EZB-Beamte, darunter Christine Lagarde, auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos gegeben haben.

Ein zentrales Thema dieser Beamten war, dass es zu früh sei, den Sieg über die Inflation zu verkünden. Diese Ansicht wurde durch Eurostat-Daten untermauert, die zeigten, dass die europäische Inflation im Dezember auf 2,9 % gestiegen ist. Die Inflation wird wahrscheinlich noch länger höher bleiben, da sich die Krise am Roten Meer verschärft.

Die Herausforderung für die EZB besteht darin, dass sich die Wirtschaft im Euroraum ebenfalls in einem starken Abschwung befindet, der zu einer Rezession führen könnte. Daher könnte ein zu langes Festhalten an den Zinssätzen einen tieferen Abschwung auslösen, selbst wenn die US-Wirtschaft weiter wächst.

In diesem Fall erwarten die meisten Analysten, dass die erste Zinssenkung der EZB in der zweiten Jahreshälfte erfolgen wird. Sie rechnen auch mit mindestens zwei Zinssenkungen.

Die Türkische Lira schwächelt weiter

Andernorts bewegten sich USD/TRY und EUR/TRY im Vorfeld der ersten CBRT-Entscheidung des Jahres in einer engen Spanne. Sie notieren alle in der Nähe ihres Allzeithochs, da die Anleger auf eine schwächere Lira setzen.

Angesichts der nach wie vor hartnäckig hohen Inflation – sie lag zum Jahresende bei 65 % – erwarten die Analysten, dass die CBRT die Zinssätze in dieser Sitzung weiter anheben wird. Einige Ökonomen sehen dabei eine weitere Zinserhöhung zwischen 100 und 200 Basispunkten.

Die Herausforderung für die CBRT besteht darin, dass Wirtschaftsexperten den Höhepunkt der Inflation im Mai dieses Jahres sehen. Außerdem sind die Zinssätze zwar für Sparer attraktiv, liegen aber nach wie vor weit unter der Inflation. Dies hat zu einem Vertrauensverlust in die türkische Lira geführt, was es schwierig macht, Käufer anzuziehen.

Entscheidung der Norges Bank steht bevor

USD/NOK und EUR/NOK haben sich in den letzten Tagen stabil gehalten, während Händler auf die Entscheidung der Norges Bank warten. Dies wird eine wichtige Zinsentscheidung sein, da es sich dabei um die restriktivste Zentralbank Europas handelt. Gegen den Trend erhöhte sie den Zinssatz im Dezember um 25 Basispunkte auf 4,50 %. Sie hat sie während der Pandemie auf Null gesetzt.

Angesichts der sinkenden Inflation in Norwegen erwarten Ökonomen daher, dass die Bank die Zinssätze unverändert lässt und Gespräche über Zinssenkungen vermeidet. In einer Notiz sagte ein JPMorgan-Analyst:

Es gibt keinen guten Grund für eine lockere Geldpolitik, und eine Kurskorrektur bei den Zwischensitzungen ist angesichts früherer Entscheidungen recht unwahrscheinlich. Die Norges Bank wird die März-Sitzung abwarten, um auf der Grundlage zusätzlicher inländischer Daten genauere Schlussfolgerungen zu ziehen.

SARB-Entscheidung steht bevor

Die Südafrikanische Zentralbank (SARB) wird am Donnerstag die nächste wichtige Zentralbank sein, auf die man achten muss. Diese Entscheidung fällt in eine Zeit, in der das USD/ZAR-Paar von seinem Höchststand in diesem Jahr um fast 2 % gefallen ist. Der südafrikanische Rand hat sich besser als andere afrikanische Währungen wie der nigerianische Naira, der kenianische Schilling und der äthiopische Birr entwickelt.

Die SARB wird die Zinssätze wahrscheinlich unverändert bei 8,25 % belassen und möglicherweise noch in diesem Jahr eine Zinssenkung ankündigen. Außerdem zeigten die jüngsten Daten, dass der Gesamt-Verbraucherpreisindex (VPI) auf 5,1 % fiel, während der Kern-VPI bei 4,5 % blieb. Diese Zahlen waren besser als erwartet und lagen innerhalb der von der Bank festgelegten Bandbreite.