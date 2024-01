Wie üblich beendete die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, die heutige Ankündigung der EZB, die Zinssätze in der EU unverändert zu lassen, mit einer Pressekonferenz zur Zinsentscheidung.

Zunächst waren Lagardes Kommentare fast eine exakte Kopie ihrer vorherigen Rede zur Zinsentscheidung im Dezember letzten Jahres, in der sie erwähnte, dass “abgesehen von einem energiebedingten Aufwärtsbasiseffekt auf die Gesamtinflation der rückläufige Trend bei der zugrunde liegenden Inflation angehalten hat… Die angespannten Finanzierungsbedingungen dämpfen die Nachfrage, was zu einem Rückgang der Inflation beiträgt”.

Im Anschluss daran gab der Präsident jedoch noch einige ernstere Aussichten für das Eurogebiet bekannt:

Die Wirtschaft im Euroraum wird im letzten Quartal 2023 wahrscheinlich stagnieren. Die eingehenden Daten signalisieren weiterhin Schwäche in der nahen Zukunft… Die Inflation stieg im Dezember auf 2,9 %, da einige der früheren fiskalischen Maßnahmen zur Abfederung der Auswirkungen der hohen Energiepreise aus der jährlichen Inflationsrate herausfielen, auch wenn der Wiederanstieg schwächer als erwartet ausfiel.

Einige Lichtblicke

Laut Lagarde gab es auch einige positive Aspekte zu vermelden. Von besonderem Interesse war die Tatsache, dass die Inflation bei Lebensmitteln zwar auf 6,1 % sank, die Kerninflation ohne Lebensmittel und Energiepreise jedoch ebenfalls zurückging. Dies bedeutet, dass die sinkende Inflation in der Eurozone nicht nur auf die niedrigen Ölpreise zurückzuführen ist, wie dies in vielen anderen Ländern der Fall ist.

Wie Lagarde sagte, gibt es Signale, die auf ein mittelfristiges, wenn nicht sogar kurzfristiges Wachstum in der EU hindeuten:

Die eingehenden Daten signalisieren weiterhin Schwäche auf kurze Sicht. Einige vorausschauende Serverindikatoren deuten jedoch auf eine Belebung des Wachstums in der Zukunft hin. Der Arbeitsmarkt ist nach wie vor robust. Die Arbeitslosenquote ist auf den niedrigsten Stand seit Einführung des Euro zurückgegangen.”

Warnzeichen

Es bleiben jedoch einige dunkle Wolken am Horizont. Besonders hervorzuheben sind die folgenden:

Die Dienstleistungsinflation bleibt trotz der straffen Geldpolitik unverändert bei 4 %

Die Nachfrage nach Arbeitskräften verlangsamt sich, so Lagarde, “und es werden weniger Stellen ausgeschrieben”

Die Staatsverschuldung der meisten europäischen Länder ist weiterhin zu hoch.

Was die finanziellen und geldpolitischen Bedingungen in Europa angeht, “hat sich die Kreditdynamik etwas verbessert, bleibt aber insgesamt schwach”, so Lagarde

Die Kreditvergabe an Unternehmen war im November rückläufig, und die Kredite an private Haushalte wuchsen mit einer sehr gedämpften Rate von nur 0,5 %

Angesichts dieser Herausforderungen haben Lagarde und ihr Team eine große Aufgabe vor sich, wenn die Zinssätze in der Europäischen Union tatsächlich schon im Juni oder Juli dieses Jahres gesenkt werden sollen, wie sowohl Lagarde als auch ihre EZB-Kollegen zuletzt angedeutet haben.