SEC verzögert BlackRocks Ethereum-ETF, während der Marktoptimismus Meme Moguls glänzen lässt

Die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hat den Antrag von BlackRock für einen börsengehandelten Spot-Ethereum-Fonds (ETH) in die Liste der verzögerten Spot-ETH-ETFs aufgenommen. Am Mittwoch gab die SEC bekannt, dass sie eine Entscheidung über die Genehmigung oder Ablehnung des Antrags auf März 2024 verschoben hat.

Trotz des Marktrückgangs, der seit der Genehmigung der ersten Spot-Bitcoin-ETFs durch die Aufsichtsbehörde zu beobachten ist, bleibt die Kryptowährung weitgehend optimistisch. Eines der Projekte, das von diesem Ausblick profitiert und andere in den Schatten stellt, ist Meme Moguls (MGLS).

Die Verzögerungen der SEC und der jüngste BTC-Einbruch: Laut Analysten ist es eine Kaufgelegenheit

Die Nachricht, dass die SEC den Antrag von BlackRock auf einen Spot-Ethereum-ETF verzögert hat, war zwar negativ, wirkte sich aber nicht so stark auf den Kryptomarkt aus. Marktanalysten zufolge wird hier vermutet, dass dies weitgehend vorweggenommen wurde.

Der Fokus liegt vor allem auf einer möglichen Genehmigung zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr. Mögliche Zeiträume sind Mai und August, wobei letzteres die letzte Frist für die SEC ist, um eine Entscheidung über BlackRocks Antrag zu treffen.

Eine weitere Beobachtung ist, dass die Verzögerung der SEC für Spot-Ethereum-ETFs im selben Monat erfolgt, in dem sie 11 Spot-Bitcoin-ETFs zugelassen hat, deren Handel mit einer erneuten Korrektur bei BTC und Altcoins zusammenfiel. Seit Beginn des Handels mit den Spot-ETFs steht der Bitcoin-Preis unter Verkaufsdruck.

Der Preis der Benchmark-Kryptowährung fiel am Mittwoch unter 40.000 $ und erreichte an den wichtigsten Börsen einen Tiefstand von 38.600 $, was einem Rückgang von mehr als 13 % in den letzten zwei Wochen entspricht.

Obwohl sich die Rückgänge noch ausweiten könnten und BTC möglicherweise unter die 35 $-Marke und ETH unter die 2 $-Marke fallen könnte, bietet dies den Anlegern insgesamt neue Chancen. Die wachsende Akzeptanz von Kryptowährungen, wobei die jüngste Studie von Crypto.com zeigt, dass der weltweite Besitz von Kryptowährungen zunimmt, unterstützt die optimistische Sichtweise.

Marktanalysten sind der Meinung, dass Altcoins in den kommenden Monaten eine überdurchschnittliche Wertentwicklung aufweisen könnten. Neben Top-Altcoins wie ETH, SOL und DOT könnten auch Meme-Coins wie Dogecoin und Shiba Inu zu den großen Gewinnern gehören.

Vorverkaufs-Token sind auch ein Marktsegment, das weiterhin Edelsteine hervorbringt, von denen einer Meme Moguls sein könnte.

Meme Moguls an der Spitze des Vorverkaufs-Token

Die potenzielle Outperformance von Dogecoin und neuen viralen Meme-Coins ist der Grund, warum Meme Moguls (MGLS) heute eine so große Welle auf dem Markt schlägt.

Als die weltweit erste Meme-gestützte Handelsbörse bietet Meme Moguls ein Ökosystem, in dem Händler die Meme-Welle zu ihrem Vorteil nutzen können.

Auf dieser Plattform haben die Nutzer Zugang zu den wichtigsten Meme-inspirierten Assets und können auf Echtzeit-Marktdaten und Trends zugreifen, um ihre Handelsgewinne zu maximieren. Die “Stake and Earn”-Funktion von Meme Moguls gibt den Nutzern außerdem die Möglichkeit, den nativen MGLS-Token durch Staking und andere Netzwerkbelohnungen zu verdienen.

Um den Spaß an der Meme-Kultur in das Ökosystem zu bringen, integriert Meme Moguls Spiel- und Metaverse-Funktionen, wobei die Nutzer von den besten Händlern der Community lernen können, während sie ihre Handelsfähigkeiten entfesseln, um selbst zu Moguls zu werden.

Das Beste daran ist, dass ein Anstieg der Meme-Coins die Akzeptanz von Meme Moguls weiter vorantreiben wird, was in Kombination mit der soliden Tokenomics des Projekts es zu einem der Meme-Token macht, die man heute im Auge behalten sollte.

Der MGLS-Token ist von zentraler Bedeutung für das Meme Moguls-Ökosystem und befindet sich derzeit im Vorverkauf.

Anleger, die sich vor dem erwarteten Bullenmarkt positionieren möchten, haben bisher über 1,9 Mio. $ in MGLS-Vorverkauf investiert. Sie können diesen Token in Phase 5 des Token-Vorverkaufs für 0,0036 $ kaufen und sich für potenziell atemberaubende Gewinne positionieren, wenn er nach dem Vorverkauf auf den Markt kommt.