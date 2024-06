Heute Morgen hat das britische Office for National Statistics (ONS) besser als erwartete BIP-Zahlen für die erste vierteljährliche Schätzung des Vereinigten Königreichs für den Zeitraum von Januar bis März 2024 veröffentlicht.

Sind Sie auf der Suche nach Signalen und Alarmen von Profi-Händlern? Melden Sie sich kostenlos bei Invezz Signals™ an. Dauert nur 2 Minuten.

Die Ergebnisse zeigten laut ONS ein Quartalswachstum des nationalen BIP von 0,6 Prozent und ein Jahreswachstum von 0,2 Prozent:

Dies lag über den Schätzungen. Gestern prognostizierte die Bank of England in ihrem geldpolitischen Bericht eine Wachstumsrate von 0,4 Prozent für den Zeitraum, während der Konsens vieler Analysten bei einer Wachstumsrate von 0,2 Prozent lag.

Der Druck auf Großbritannien, die Zinsen zu senken, steigt.

Gestern, am 9. Mai, veröffentlichte das ONS ein Bulletin mit dem Titel „Messung von Fortschritt, Wohlergehen und mehr als nur BIP im Vereinigten Königreich: Mai 2024“.

In den Veröffentlichungen erklärte das ONS, dass die Zahl der mit ihrer Lebensqualität unzufriedenen Einwohner des Vereinigten Königreichs besorgniserregend gestiegen sei. Ein Hauptfaktor hierfür sei die hohe Inflation und der Druck, den sie auf die Bürger ausübe.

„Der Prozentsatz der Menschen in Großbritannien, die eine geringe Zufriedenheit mit ihrem Leben angeben, ist in den fünf Jahren bis Oktober bis Dezember 2023 auf 5,8 % gestiegen … Die höhere Inflation hat Druck auf die Finanzen der Haushalte ausgeübt, wobei 21,8 % der Menschen in Großbritannien es ziemlich oder sehr schwierig finden, finanziell über die Runden zu kommen.“

In dem Bericht hieß es weiter:

Als wir Erwachsene in Großbritannien fragten, was für ihr individuelles Wohlbefinden am wichtigsten sei, war ihre persönliche finanzielle Situation das am dritthäufigsten genannte Thema. Die Inflation stieg in den 12 Monaten bis März 2024 um 3,8 %, nach einem Höchststand von 9,6 % in den 12 Monaten bis Oktober 2022. Diese Inflationsanstiege haben die Finanzen der Haushalte unter Druck gesetzt, und zwischen dem 13. und 24. März 2024 gaben 21,8 % der Menschen in Großbritannien an, dass es ihnen ziemlich schwer oder sehr schwer falle, finanziell über die Runden zu kommen, wie unser UK Measures of National Well-being Dashboard zeigt.“