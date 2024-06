Chefökonom Huw Pill: Bank of England könnte bis zum Sommer Zinssenkungen in Erwägung ziehen

Huw Pill, Chefökonom der Bank of England, äußerte am Dienstag, es sei „nicht unvernünftig“, wenn die Zentralbank im Laufe des Sommers eine Zinssenkung in Erwägung ziehe, falls sich die gegenwärtige Wirtschaftsentwicklung fortsetze.

Pill machte diese Bemerkungen im Rahmen seiner Rede beim Wirtschaftsgipfel des Institute of Chartered Accountants in England and Wales Regions und deutete auf eine möglicherweise bedeutende Wende im geldpolitischen Ansatz der BoE in den kommenden Monaten hin.

Fortschritte bei der Inflation, aber Herausforderungen bleiben

Trotz des optimistischen Zinsausblicks betonte Pill, dass sich die Bank of England noch immer mitten in ihren Bemühungen zur Kontrolle der Inflation befinde und dass „noch mehr Arbeit zu erledigen ist“.

Die Bank ist bestrebt, die Inflation näher an ihr Ziel von zwei Prozent zu bringen, doch die aktuellen Lohnwachstumsraten stellen eine Herausforderung dar.

Lohnwachstum übertrifft Ziele

Pill äußerte auch Bedenken hinsichtlich des Lohnwachstums, das nach wie vor „deutlich über dem liegt, was mit einer nachhaltigen Erreichung des Inflationsziels von zwei Prozent vereinbar wäre“.

Dieser Faktor könnte die Entscheidung der Zentralbank beeinflussen, ob sie die Zinsen eher anpasst oder über einen längeren Zeitraum hinweg einen vorsichtigeren Kurs beibehält.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.

