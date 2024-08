Britische Anleihen steigen vor Reeves‘ Rede, Rendite zehnjähriger Staatsanleihen fällt auf 4,02 %

Britische Staatsanleihen stiegen am Montag sprunghaft an und führten damit eine Rallye an den weltweiten Anleihemärkten an, da die Anleger darauf spekulierten, dass die Bank of England (BoE) im Laufe dieser Woche die Zinsen senken würde.

Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen sank um 0,08 Prozentpunkte auf 4,02% und verzeichnete damit den stärksten Tagesrückgang seit sechs Wochen.

Diese Verschiebung deutet auf ein gestiegenes Vertrauen der Märkte in eine Zinssenkung durch die BoE hin. Händler auf dem Swap-Markt gehen mittlerweile von einer Wahrscheinlichkeit von 60 % aus, dass bei der Sitzung am Donnerstag eine Entscheidung zur Zinssenkung getroffen wird. In der Vorwoche lag die Wahrscheinlichkeit noch bei 50 %.

Marktreaktionen vor der Kanzlerrede

Der Aufschwung am Anleihemarkt erfolgt unmittelbar vor einer geplanten Rede der britischen Finanzministerin Rachel Reeves um 15:30 Uhr.

Von Reeves wird erwartet, dass er sich mit einem „schwarzen Loch“ in den öffentlichen Finanzen im Volumen von 20 Milliarden Pfund befasst und damit möglicherweise den Boden für Steuererhöhungen im Herbst bereitet.

Diese erwartete Straffung der Haushaltspolitik scheint die Marktstimmung zu beeinflussen, da die Anleger die Wahrscheinlichkeit sowohl geld- als auch finanzpolitischer Änderungen abwägen.

Imogen Bachra, Analystin bei NatWest, kommentierte die Reaktion des Marktes:

Die Märkte sind bislang davon überzeugt, dass die Labour-Regierung sich an die Haushaltsregeln halten wird, und die Annahme, dass die politisch schwierigeren Entscheidungen eher früher als später in der Legislaturperiode getroffen werden, ist wahrscheinlich richtig.

Bachras Analyse deutet darauf hin, dass die offensichtliche Entschlossenheit der Regierung, die Haushaltsprobleme offensiv anzugehen, die Anleger hinsichtlich der finanziellen Stabilität Großbritanniens beruhigt.

Allgemeinere Anleihenmarkttrends und Auswirkungen

Der Aufschwung bei britischen Anleihen ist Teil eines breiteren positiven Trends an den globalen Anleihemärkten, wo ähnliche Renditerückgänge zu beobachten waren.

Diese weitverbreitete Bewegung deutet darauf hin, dass sich die Erwartungen der Anleger angesichts der globalen wirtschaftlichen Unsicherheit in Richtung einer gemäßigteren Politik der Notenbanken verschoben haben.

Die niedrigeren Renditen spiegeln die zunehmende Erwartung von Zinssenkungen wider, da die Zentralbanken, darunter die BoE, auf das verlangsamte Wirtschaftswachstum und den nachlassenden Inflationsdruck reagieren.

Insbesondere im Vereinigten Königreich deutet der Rückgang der Renditen britischer Staatsanleihen darauf hin, dass die Anleger optimistisch sind, dass die BoE durch mögliche Zinssenkungen zur wirtschaftlichen Stabilität beitragen kann.

Dieser Optimismus wird durch die drohenden fiskalischen Herausforderungen gedämpft, auf die Finanzminister Reeves hingewiesen hat. Die Kombination aus erwarteter geldpolitischer Lockerung und fiskalischer Straffung prägt die Marktstrategien und beeinflusst Investitionsentscheidungen.

Mögliche Ergebnisse und zukünftige Überlegungen

Sollte die BoE eine Zinssenkung vornehmen, wäre dies ein deutlicher Kurswechsel in der Geldpolitik, der auf eine Konjunkturankurbelung vor dem Hintergrund schwächer werdender Wachstumssignale abzielt.

Die parallel laufenden Bemühungen der Regierung, die Haushaltsungleichgewichte durch mögliche Steuererhöhungen zu beseitigen, könnten allerdings einige der erwarteten wirtschaftlichen Vorteile niedrigerer Zinsen zunichte machen.

Die Anleger werden die Rede von Finanzminister Reeves aufmerksam verfolgen, um weitere Hinweise zur Ausrichtung der Finanzpolitik der Regierung zu erhalten.

Das empfindliche Gleichgewicht zwischen der Förderung des Wirtschaftswachstums durch eine lockere Geldpolitik und der Aufrechterhaltung der Haushaltsdisziplin wird für die Gestaltung der britischen Wirtschaftslandschaft in den kommenden Monaten von entscheidender Bedeutung sein.

