Philips-CEO gibt Wachstumsstrategie nach Einigung bekannt

Roy Jakobs, Vorstandsvorsitzender von Koninklijke Philips NV (AMS: PHIA), führt die Stärke des zweiten Finanzquartals seines Unternehmens teilweise auf eine Einigung in den USA zurück.

Sind Sie auf der Suche nach Signalen und Alarmen von Profi-Händlern? Melden Sie sich kostenlos bei Invezz Signals™ an. Dauert nur 2 Minuten.

Der multinationale Mischkonzern hat sich kürzlich bereit erklärt, 1,1 Milliarden Dollar zu zahlen, um einen Rechtsstreit im Zusammenhang mit seinen fehlerhaften Schlafapnoe-Geräten beizulegen, damit das Unternehmen den Rückstand aufheben und sich wieder voll auf seine Innovationen konzentrieren kann, sagte er heute in einem Interview mit CNBC.

Philips sei entschlossen, sich auch mit ähnlichen Rechtsstreitigkeiten außerhalb der USA zu befassen, fügte Jakobs hinzu. Die Philips-Aktien stiegen am Montag bei Redaktionsschluss um etwas mehr als 10 Prozent.

Philips hat große Deals in Planung

Copy link to section

Philips hat heute Morgen bessere Ergebnisse als erwartet für das zweite Quartal gemeldet.

Auch wenn das in Amsterdam (Niederlande) ansässige Unternehmen die Ermittlungen des US-Justizministeriums noch nicht überstanden hat, erwartet es in diesem Jahr aufgrund der zunehmenden Dynamik in allen Geschäftsbereichen weiterhin eine Steigerung der vergleichbaren Umsätze um bis zu 5,0 %.

Laut CEO Roy Jakobs wird PHIA bald sowohl in Nordamerika als auch in Europa große Geschäfte abschließen, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 wahrscheinlich für Stärke sorgen werden.

Der Vorstandsvorsitzende bezeichnete China trotz der Schwäche im zweiten Quartal als „grundsätzlich attraktiven Wachstumsmarkt“ für Philips. In Europa habe das Unternehmen auf der Verbraucherseite einen deutlicheren Aufschwung verzeichnet als auf der Gesundheitsseite, fügte er hinzu.

Jakobs bleibt optimistisch, was die Zukunft von Philips angeht, auch weil es in Wachstumsmärkten wie Indonesien und dem Nahen Osten „neue Impulse“ gebe, während Nordamerika weiterhin der starke Markt für das Gesundheitsgeschäft seines Unternehmens sei.

Philips erwartet Erholung in China

Copy link to section

Philip-CEO Roy Jakobs ist überzeugt, dass sich die Lage in China in Zukunft verbessern wird, da das Unternehmen weiterhin seine Innovationen auf den Markt bringt. PHIA ist seit rund 100 Jahren in China aktiv.

Der Vorstandsvorsitzende bleibt optimistisch, da PHIA „sehr gut aufgestellt ist, um Chancen in Nordamerika zu nutzen“, sagte er am Montag in der Sendung „ Squawk Box Europe “.

Philips befindet sich seit 2022 in einer Umstrukturierungsphase, die die weltweite Mitarbeiterzahl um 13 % (10.000 Stellen) reduzieren wird. Insgesamt will das Unternehmen Kosten in Höhe von rund 195 Millionen Euro (211 Millionen Dollar) einsparen.

Vor der Veröffentlichung des Gewinnberichts stufte die Wall Street Philips-Aktien im Konsens mit „Halten“ ein. Analysten halten PHIA mit 28,53 USD für fair bewertet, was auf ein Potenzial für einen weiteren Anstieg von 10 % hindeutet.

Die vollständige Quartalsmitteilung von Koninklijke Philips NV können Sie unter diesem Link lesen.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.