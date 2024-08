Die Indizes FTSE 100 und FTSE 250 hatten eine arbeitsreiche Woche, da die Gewinnsaison der Unternehmen weiterging und die Bank of England (BoE) am Donnerstag ihre erste Zinssenkung seit über vier Jahren vornahm.

Der Footsie fiel am Donnerstag von seinem Wochenhöchststand von 8.400 £ auf 8.283 £, während der auf mittelgroße Unternehmen fokussierte FTSE 250-Index bei 21.460 £ gehandelt wurde.

Zinsentscheidung der BoE

Eine der wichtigsten FTSE-Nachrichten dieser Woche war, dass die BoE sich endlich entschieden hat, die Zinsen zu senken. In ihrer Erklärung vom Donnerstag senkte die Bank die Zinsen um 25 Basispunkte und deutete an, dass noch weitere folgen würden.

Die Bank tat dies aufgrund der jüngsten Inflations- und Wirtschaftsentwicklung im Land. Aktuelle Daten zeigten, dass der Verbraucherpreisindex (CPI) des Landes in den letzten Monaten bei dem von der Bank angestrebten Ziel von 2,0 % blieb.

Gleichzeitig hat sich die britische Wirtschaft relativ robust gezeigt. Die jüngsten BIP-Daten zeigten, dass die Wirtschaft im Mai um 0,4% gewachsen ist, doppelt so viel wie von Analysten erwartet. Die PMIs für Einzelhandelsumsätze, Fertigung und Dienstleistungen waren recht stark.

Tatsächlich gibt es jedoch Anzeichen dafür, dass die Wirtschaft mit einigen grundlegenden Problemen konfrontiert ist. Erst diese Woche hat Rachel Reeves, die neue Schatzkanzlerin, darauf hingewiesen, dass die Regierung vor einem 32 Milliarden Dollar schweren Loch stehe und sie möglicherweise zu Steuererhöhungen gezwungen sein könnte.

Daher gehen Analysten davon aus, dass die BoE die Zinsen in diesem Jahr ein- oder zweimal senken wird, insbesondere wenn die Inflation weiter sinkt. In einer Mitteilung erklärten ING-Analysten:

„Wir glauben, dass die Bank of England die Zinsen letztlich schneller senken wird, als der Ausschuss derzeit zugeben will. Wir vermuten, dass sich die Daten zur Dienstleistungsinflation und zum Lohnwachstum im Laufe des Jahres verbessern werden, sodass der Ausschuss zuversichtlicher ist, in diesem Jahr mindestens eine weitere Senkung vorzunehmen.“

Die Entscheidung der BoE fiel einen Tag, nachdem die Federal Reserve die Zinsen unverändert gelassen und signalisiert hatte, dass eine Zinssenkung im September zur Debatte stehe.

Top-Gewinne im FTSE 100

Der FTSE 100-Index reagierte diese Woche auf mehrere wichtige US- und UK-Gewinnzahlen. In den USA veröffentlichten Unternehmen wie Amazon, Meta Platforms, Apple und Microsoft ihre Ergebnisse. Apples Zahlen waren besser als erwartet, während Amazon ein schwieriges Quartal hatte, was zu einer Herabstufung durch die Analysten von Piper Sandler führte.

In Großbritannien veröffentlichte Rolls-Royce starke Finanzergebnisse und bekräftigte seine Dividendenausschüttungen an die Investoren. Dasselbe geschah mit der International Consolidated Airline Group (IAG), die starke Ergebnisse veröffentlichte und ihre Ausschüttungen ebenfalls wieder aufnahm.

St. James Place, der größte Vermögensverwalter Großbritanniens, veröffentlichte starke Zahlen, die zeigten, dass die Erholung im Gange war. Andere Unternehmen wie Barclays, Next PLC und Shell veröffentlichten starke Zahlen, was erklärt, warum der FTSE 100-Index relativ stabil war.

Gewinne von Glencore und IHG

Auch die Indizes FTSE 100 und FTSE 250 werden nächste Woche im Rampenlicht stehen, da mehrere große Unternehmen im Index ihre Zahlen veröffentlichen werden.

Glencore, der riesige Bergbaukonzern, wird nächste Woche zu den Aktien des FTSE 100 gehören, die man im Auge behalten sollte. Am Mittwoch wird das Unternehmen seine Finanzergebnisse veröffentlichen. Dies werden bemerkenswerte Zahlen sein, denn es werden die ersten sein, seit das Unternehmen das Kohlegeschäft von Teck Resources übernommen hat.

Die Zahlen kommen zudem zu einem Zeitpunkt, an dem einige Investoren Glencores Plänen, sein Kohlegeschäft in ein eigenständiges Unternehmen auszugliedern, Widerstand leisten. Erst diese Woche wurde in Großbritannien gegen Alex Beard, den ehemaligen Chef des Ölhandelsgeschäfts, Korruptionsvorwürfe erhoben.

Es ist unklar, ob Glencore in diesen Rechtsstreit verwickelt sein wird, aber die Entwicklung der Aktie deutet darauf hin. Der Kurs von Glencore stürzte am Donnerstag auf 415 Pence ab, den niedrigsten Stand seit dem 26. März.

Intercontinental Hotels Group (IHG) ist ein weiteres FTSE-100-Unternehmen, das man im Auge behalten sollte, da es am Mittwoch seine Ergebnisse veröffentlicht. Diese Zahlen werden veröffentlicht, da die Aktie auf 7.620 Pence abgestürzt ist, den niedrigsten Stand seit dem 24. Februar. Es hat sich auch ein Doppeltop-Muster gebildet, das auf weitere Abwärtsbewegungen hindeutet.

IWG-, Abrdn- und WPP-Gewinne im Voraus

Die andere Top-Aktie des FTSE 250, die man nächste Woche im Auge behalten sollte, ist die International Workplace Group (IWG), die Muttergesellschaft von Regus, HQ, BasePoint und OpenOffice. IWG, ein Konkurrent von WeWork, wird ebenfalls seine Zahlen veröffentlichen, da seine Aktie 20 % unter ihrem Höchststand in diesem Jahr liegt.

IWG hat bescheiden vom Zusammenbruch von WeWork profitiert, da es inzwischen zum weltweit größten Unternehmen der Branche geworden ist.

Unterdessen wird die krisengebeutelte Investmentgesellschaft Abrdn bei der Veröffentlichung ihrer Zahlen im Auge behalten. Der Aktienkurs des Unternehmens ist seit seinem Tiefststand in diesem Jahr um fast 30 Prozent gestiegen, und die Anleger prognostizieren eine Erholung.

Schließlich wird auch WPP, die größte Werbeagentur, ihre Zahlen veröffentlichen, da sich ihre Aktie weiterhin in einer Korrektur befindet. Das Unternehmen hatte in letzter Zeit Probleme, da viele Unternehmen ihre Marketingbudgets gekürzt haben, um Kosten zu sparen.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.