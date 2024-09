Japan führt die Erholung Asiens nach dem Chaos vom Montag an, Analysten warnen jedoch vor anhaltender Volatilität

Japanische Aktien wurden am Dienstag höher gehandelt und trieben die Gewinne in ganz Asien voran, da sie sich deutlich von der globalen Marktabverkaufswelle vom Montag erholten, die weltweit Milliarden von Dollar kostete.

Sind Sie auf der Suche nach Signalen und Alarmen von Profi-Händlern? Melden Sie sich kostenlos bei Invezz Signals™ an. Dauert nur 2 Minuten.

Der Nikkei-Aktienindex in Tokio schloss am Dienstag 10,2 Prozent höher und konnte damit einen Großteil der Verluste wieder wettmachen, die er am Vortag erlitten hatte, als er um fast 13 Prozent fiel.

Der Rückgang ereignete sich im Zuge einer heftigen Ausverkaufswelle, die vor allem durch schwache US-Arbeitsmarktdaten ausgelöst wurde, die auf eine Rezession der Wirtschaft hindeuteten und eine Reihe von Zinssenkungen durch die US-Notenbank voraussagten.

Der Zinsanstieg in Japan führte zudem zur Auflösung des Yen-Carry-Trades. Topix schloss 9,30 % höher.

Der südkoreanische Kospi-Index legte um über 3 % zu und trug nach einem dreitägigen Rückgang zu einer breiteren regionalen Erholung bei.

Der indische BSE Sensex eröffnete 1 % höher als der Schlusskurs des Vortages von 78.759,40 – ein Niveau, das er nach einem Rückgang von 2,7 % am Montag erreicht hatte.

Der Yen stabilisierte sich bei etwa 144,607 ¥, nachdem er in den letzten Wochen stark gestiegen war.

In den USA stiegen die an den S&P 500 gekoppelten Futures um 1,5 Prozent, während der technologielastige Nasdaq 100 vor der Börseneröffnung in New York um 2,1 Prozent zulegte.

Die Futures für den Euro Stoxx 50 und den FTSE stiegen um 1 %.

Tomo Kinoshita, ein globaler Marktstratege bei Invesco Asset Management in Tokio, sagte gegenüber Bloomberg:

Während sich die japanischen Aktien erholen, werden sich heute wahrscheinlich auch die übrigen asiatischen Märkte erholen.

Da sich der Rückgang des japanischen Aktienkurses gestern als wesentlich größer herausstellte als in Europa und den USA, erkennen die Marktteilnehmer nun, dass die gestrige Marktkorrektur in Japan übertrieben war.

Volatilität in Japan und der Welt dürfte anhalten, Analysten warnen davor, jetzt schon zu jubeln

Copy link to section

Die weltweiten Märkte sind von extremer Volatilität geprägt, insbesondere seit der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am Freitag.

Der auf dem S&P 500 basierende CBOE-Volatilitätsindex durchbrach am Montag die 60-Marke und erreichte damit seinen höchsten Stand seit dem Markteinbruch während der Pandemie im Jahr 2020. Später kühlte er sich auf 23 ab.

Mohamed A. El Erian, Chefökonom der Allianz, sagte:

Angesichts der Erholung der Aktienkurse, angeführt von Japan, werden viele versucht sein, die Volatilität der letzten Tage als typisch für den Wildwest-Charakter weniger liquider, von Händlern gesteuerter Märkte abzutun. Ein besserer Ansatz wäre, sich auf die Bedeutung der Wiederherstellung der beiden Ankerpunkte solides Wachstum und glaubwürdige Notenbankpolitik zu konzentrieren.

Unter Analysten herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass die extreme Marktreaktion am Montag wahrscheinlich auf eine Kombination aus erzwungenen oder technischen Verkäufen und algorithmischen Handelsprogrammen als Reaktion auf den starken Anstieg des Yen zurückzuführen war.

Analysten gehen davon aus, dass sich die Fundamentaldaten über das Wochenende nicht so stark geändert haben, dass eine derart dramatische Verkaufswelle gerechtfertigt gewesen wäre. Sie deuten darauf hin, dass der Rückgang eher technischer Natur war.

Trotz der Erholung am Dienstag ist damit zu rechnen, dass die Märkte weiterhin volatil bleiben.

Analysten des UBS Chief Investment Office schrieben in einem Research-Bericht am Dienstag, dass die kurzfristige Volatilität am japanischen Aktienmarkt anhält, da der Markt nun davon ausgeht, dass sich der US-Dollar gegenüber dem japanischen Dollar noch nicht stabilisiert hat. Yen.

„Es ist zu früh, um davon auszugehen, dass der japanische Aktienmarkt einen Tiefpunkt erreicht hat“, sagten sie und fügten hinzu, dass eine Erholung wahrscheinlich erst nach der Bekanntgabe der Halbjahresergebnisse japanischer Unternehmen im Oktober oder sogar erst nach den US-Präsidentschaftswahlen im November eintreten werde.

Analysten in Asien empfehlen, sich in dieser Zeit der Marktinstabilität auf defensive Aktien mit Qualität und Dividendenrendite zu konzentrieren.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.