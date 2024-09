Reserve Bank of Australia belässt Leitzins unverändert auf 12-Jahres-Hoch

Die Reserve Bank of Australia beließ den Leitzins unverändert bei 4,35%, dem höchsten Stand seit zwölf Jahren, mit der Begründung, die Inflation sei noch immer zu hoch und senke langsamer als erwartet.

Die Zentralbank behielt am Dienstag zum sechsten Mal in Folge den Leitzins bei. Dieser Schritt war allgemein erwartet worden, nachdem die Inflation im dritten Quartal weitgehend den Prognosen der RBA entsprochen hatte und sich weltweit Turbulenzen an den Märkten auszubreiten begannen.

„Die Inflation ist seit ihrem Höchststand im Jahr 2022 deutlich gesunken, da höhere Zinssätze dazu beigetragen haben, die Gesamtnachfrage und das Gesamtangebot näher an das Gleichgewicht heranzuführen. Aber die Inflation liegt immer noch weit über dem Mittelpunkt des Zielbereichs von 2–3 Prozent“, sagte die RBA.

Die RBA sagte, die neuesten Prognosen zeigten, dass es noch einige Zeit dauern werde, bis die Inflation nachhaltig im Zielbereich liege.

Die Daten haben die Notwendigkeit unterstrichen, weiterhin wachsam gegenüber Aufwärtsrisiken für die Inflation zu bleiben, und der Rat schließt weder etwas aus noch schließt er es aus. Die Politik muss ausreichend restriktiv sein, bis der Rat davon überzeugt ist, dass sich die Inflation nachhaltig dem Zielbereich nähert.

Die Prognose geht davon aus, dass die Inflation Ende 2025 wieder den Zielbereich von 2–3% erreichen und sich 2026 dem Mittelpunkt nähern wird.

Der australische Dollar legte zu, während die Rendite politiksensitiver Dreijahresanleihen ihren früheren Rückgang unmittelbar nach der Entscheidung wieder wettmachte, da Händler ihre Wetten auf aggressive Zinssenkungen in diesem Jahr zurückschraubten.

Ausblick bleibt höchst ungewiss: RBA

Die RBA sagte, die Konjunkturaussichten blieben unsicher und aktuelle Daten hätten gezeigt, dass der Prozess der Rückkehr der Inflation zum Zielwert „langsam und holprig“ verlaufe.

Es wurde darauf hingewiesen, dass Korrekturen bei Konsum und Ersparnissen, hohe Lohnstückkosten und anhaltende Inflation, insbesondere im Dienstleistungssektor, potenzielle Inflationsrisiken nahelegen. Zwar hat das Lohnwachstum seinen Höhepunkt überschritten, aber gemessen an der Produktivitätsentwicklung ist es immer noch nicht nachhaltig hoch.

Darüber hinaus hieß es, die wirtschaftliche Aktivität zeige eine schwache Dynamik, mit langsamem BIP-Wachstum, steigender Arbeitslosigkeit und Druck auf die Wirtschaft, was auf die Möglichkeit einer anhaltend gedämpften Produktion und einer Verschlechterung der Arbeitsmarktlage hindeute.

„Weltweit waren die Finanzmärkte in letzter Zeit volatil und der australische Dollar hat an Wert verloren. Die geopolitischen Unsicherheiten bleiben hoch, was Auswirkungen auf die Lieferketten haben könnte“, hieß es.

Analystenmeinungen und Prognose

In den Kommentaren der Analysten hieß es, dass es zwar kein kluger Zeitpunkt für eine Zinserhöhung gewesen wäre, die RBA in ihrer Vorsicht jedoch den Optimismus, der sich aus der schwächeren Inflation im zweiten Quartal ergab, verworfen haben könnte.

ING Think sagte, dass das Unternehmen im vergangenen Monat noch eine Zinserhöhung bei dieser Sitzung prognostiziert hatte, diese Vorhersage am Montag jedoch „in Trümmern lag“.

Mit Bezug auf die Marktturbulenzen infolge der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten räumte die Bank ein, dass keine vernünftige Notenbank vor diesem Hintergrund ihre Zinsen erhöht hätte. Man sei „weder überrascht noch enttäuscht“, dass die RBA ihren Leitzins unverändert ließ.

Das Forschungs- und Analyseunternehmen sagte allerdings, der anhaltende Optimismus des Marktes hinsichtlich Zinssenkungen bis zum Jahresende habe nichts mit der Einschätzung der Inflationsrisiken durch Gouverneurin Michele Bullock zu tun.

“Die Cash Rate Futures haben eine Wahrscheinlichkeit von etwa 90 % eingepreist, dass der Zinssatz bis zur Sitzung am 10. Dezember um 25 Basispunkte gesenkt wird. Das könnte immer noch ein Nachspiel der Marktturbulenzen der letzten Tage sein, und wir erwarten eine weitere Verschärfung der übermäßigen Panik, die die Märkte am Montag erfasste, als die Cash Rate Futures kurz davor standen, zwei Zinssenkungen bis Dezember einzupreisen.”

„Unserer Ansicht nach erscheint sogar eine einmalige Senkung im Dezember zu viel und zu früh, und unsere überarbeiteten Prognosen für die Leitzinsen, die unsere Prognose für den Spitzenleitzins auf 4,35 % senken werden (zuvor hatten wir angenommen, dass dieser 4,6 % erreichen würde), werden Zinssenkungen erst irgendwann im Jahr 2025 in Betracht ziehen.“

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.