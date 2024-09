Saudi Aramco erhöht Anteil an Petro Rabigh von Sumitomo für 702 Millionen Dollar

Wie Saudi Aramco am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung bekannt gab, hat das japanische Unternehmen Sumitomo Chemical den Kauf eines 22,5-prozentigen Anteils am Petrochemie-Joint-Venture Petro Rabigh für 702 Millionen Dollar vereinbart.

Aramco und Sumitomo Chemical mit Hauptsitz in Tokio besitzen derzeit 37,5 Prozent der Anteile an Petro Rabigh, das 2008 an der saudischen Börse notiert wurde.

Nach Abschluss der Transaktion, deren Preis 7 Saudi-Riyal pro Aktie beträgt, wird Aramco mit einem Anteil von rund 60 % der größte Anteilseigner von Petro Rabigh, während Sumitomo Chemical einen Anteil von 15 % behält.

Deal soll Aramcos Downstream-Expansion unterstützen

Gemäß den Bedingungen des Deals wird der gesamte Erlös, den Sumitomo Chemical aus dem Verkauf erhält, über einen mit dem Joint Venture zu vereinbarenden Mechanismus in Petro Rabigh fließen.

Aramco wird Petro Rabigh außerdem über einen ebenfalls zu vereinbarenden Mechanismus zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen, die den 702 Millionen US-Dollar von Sumitomo Chemical entsprechen, um die finanzielle Lage von Petro Rabigh zu verbessern und die künftige Strategie von Petro Rabigh zu unterstützen, wodurch sich der Gesamtbetrag der Finanzspritze auf 1,4 Milliarden US-Dollar beläuft.

Darüber hinaus haben Aramco und Sumitomo Chemical einem schrittweisen Verzicht auf Aktionärsdarlehen in Höhe von jeweils 750 Millionen Dollar zugestimmt, was zu einer direkten Reduzierung der Verbindlichkeiten von Petro Rabigh um 1,5 Milliarden Dollar führt.

Diese Maßnahmen sollen die Bilanz und Liquidität von Petro Rabigh verbessern und sind Teil eines Sanierungsplans, den Aramco und Sumitomo Chemical gemeinsam mit Petro Rabigh prüfen wollen.

Es beinhaltet laut Saudi Aramco auch Initiativen zur Modernisierung der Raffinerie, um die Rentabilität des Unternehmens zu verbessern.

Die Vereinbarung steht außerdem im Einklang mit der Downstream-Expansion von Aramco und der Abkehr von Sumitomo Chemical von Massenchemikalien hin zu Spezialchemikalien.

Der Ölgigant gab am Dienstag einen Rückgang des Nettogewinns um 3,36 % auf 29,07 Milliarden Dollar im Quartal April bis Juni des Kalenderjahres 2024 bekannt, verglichen mit 30,08 Milliarden Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres.

Das Unternehmen hat seinen Fokus verstärkt auf das Gasprogramm und den Ausbau seines neuen Energieportfoliogeschäfts gelegt.

Hussain A. Al Qahtani, Aramcos Senior Vice President für Treibstoffe, sagte:

Aramco sucht weiterhin nach Möglichkeiten, seine Downstream-Wertschöpfungskette zu stärken, die Platzierung seines Upstream-Rohöls bei angeschlossenen Raffinerien zu sichern und mehr seiner Kohlenwasserstoffe in hochwertige Materialien umzuwandeln. Durch die Erhöhung unseres Anteilsbesitzes erwarten wir eine noch engere Integration mit Petro Rabigh und die Unterstützung seiner Turnaround-Strategie.“

Seiji Takeuchi, leitender Geschäftsführer von Sumitomo Chemical, sagte:

Angesichts der sich entwickelnden Geschäftslandschaft im Raffinerie- und Petrochemiesektor haben Aramco und Sumitomo Chemical Optionen geprüft, um eine geeignete Sanierungsstrategie für Petro Rabigh zu finden. Wir sind davon überzeugt, dass diese Transaktion die finanzielle Lage von Petro Rabigh erheblich verbessern wird.

Strategische Bedeutung von Petro Rabigh

Die strategische Bedeutung des Deals wurde durch Aramcos Engagement zur Stärkung seiner Downstream-Aktivitäten und Sumitomo Chemicals Fokus auf Spezialchemikalien mit höheren Margen unterstrichen.

Das Projekt wurde 2005 als Joint Venture zwischen Saudi Aramco und Sumitomo Chemical ins Leben gerufen.

In der Anfangsphase des Projekts, bekannt als Petro Rabigh Phase I, wurden Investitionen von rund 10 Milliarden US-Dollar getätigt.

Diese Raffinerie wandelt Rohöl in verschiedene raffinierte Produkte um, darunter Benzin, Diesel und Naphtha, und kann 400.000 Barrel Rohöl pro Tag verarbeiten.

Petro Rabigh spielt eine entscheidende Rolle in der saudischen Wirtschaft, indem er Arbeitsplätze schafft, lokale Industrien unterstützt und zu den Bemühungen um eine wirtschaftliche Diversifizierung im Einklang mit der Saudi Vision 2030 beiträgt.

Für Saudi Aramco stellt das Projekt einen strategischen Schritt dar, um die vorgelagerte Rohölproduktion mit den nachgelagerten Raffinations- und Petrochemieaktivitäten zu integrieren und so die Wertschöpfung entlang der gesamten Kohlenwasserstoffkette zu steigern.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.