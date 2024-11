Der Bitcoin-Preis ist in den letzten Wochen um weitere 10 % gestiegen, doch Paul Tudor Jones geht davon aus, dass die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt in den kommenden Monaten noch weiter steigen wird.

Der Milliardär bleibt optimistisch für BTC, da „alle Wege zur Inflation führen“, unabhängig davon, wer die US-Wahlen im November 2024 gewinnt.

Allerdings wird Bitcoin derzeit auf einem Niveau von fast 70.000 $ gehandelt, was es für den durchschnittlichen Anleger eher ungeeignet macht.

Glücklicherweise ist ein Sieg für BTC in der Regel auch ein Sieg für eine Reihe anderer Kryptowährungen.

Wenn Sie also in „Treatz“ investieren – eine native Meme-Coin des aufstrebenden Kryptoprojekts Dogizen – können Sie möglicherweise von der erwarteten Stärke von Bitcoin in der Zukunft profitieren.

Dogizen könnte von Trumps Sieg stärker profitieren

Persönlich erwartet Paul Tudor Jones, dass Donald Trump diesen November ins Weiße Haus einziehen wird.

Während sowohl Trump als auch Kamala Harris in den letzten Monaten eine positive Haltung gegenüber Kryptowährungen eingenommen haben, mag die Kryptoindustrie selbst Donald Trump lieber als Kamala Harris und erwartet, dass seine Regierung gegenüber Bitcoin und ähnlichen Währungen optimistischer sein wird.

Tatsächlich erwartet Jeff Park von Bitwise, dass BTC 92.000 $ erreichen wird, wenn Donald Trump im November als Präsident der Vereinigten Staaten wiedergewählt wird.

Ein solch starker Anstieg des Bitcoin könnte erheblichen Kapitalzufluss in den Kryptomarkt bringen – und es ist denkbar, dass zumindest ein Teil davon den Weg zu Dogizen findet und den Preis der nativen Meme-Coin Treatz in den kommenden Monaten in die Höhe treibt.

Dogizen ist bestrebt, eine Markenpartnerschaft zu unterzeichnen

Die potenzielle Stärke von Bitcoin dürfte sich insbesondere in Dogizen widerspiegeln, da es in der Vorverkaufsphase eine starke Nachfrage erfährt.

Der native Dogizen-Token steht kurz davor, in ein paar Tagen 1,0 Mio. $ im Vorverkauf zu erreichen.

Ein Grund, warum der Dogizen-Vorverkauf so gut läuft, ist die Tatsache, dass er nicht zuerst Gelder sammelt, sondern sich für den Aufbau einer Community entscheidet.

Sein Telegram-Spiel der nächsten Generation hat bereits eine superstarke Community von mehr als 1 Million Mitgliedern.

Dogizen ist fest entschlossen, Markenpartnerschaften zu sichern und zukünftig eine Werbeplattform einzuführen.

Letztendlich wird es damit beginnen, seine Einnahmen mit denjenigen zu teilen, die schon früh eine Position in seiner nativen Meme-Coin aufgebaut haben.

Wie man sieht, sehen die Dinge intern optimistisch aus, und wenn man sie mit den breiteren Makro-Ereignissen kombiniert, die dem Preis von Treatz helfen könnten, wie z.B. weitere Zinssenkungen, sieht eine Investition in Dogizen gleich viel attraktiver aus.

