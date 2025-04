Vorverkauf von CartelFi startet heute, frühe Anleger streben 300 % Rendite an

Die gesamte Marktkapitalisierung von Kryptowährungen ist auf 2,4 Billionen $ eingebrochen, ein Rückgang von fast 40 % gegenüber dem Höchststand von 3,9 Billionen $ im Dezember 2024.

Dieser starke Rückgang unterstreicht die zunehmende Besorgnis der Anleger, die durch wachsende geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheit ausgelöst wird.

Der Ausverkauf spiegelt einen parallelen Einbruch an den globalen Aktienmärkten wider, der auf die Ankündigung umfassender neuer Zölle durch US-Präsident Donald Trump am 2. April folgte.

Trumps Maßnahme, die als „Befreiungstag“ bezeichnet wird, verhängt Zölle von bis zu 54 % auf Importe von wichtigen Handelspartnern, darunter China, die EU, Indien und Japan.

Angesichts der unmittelbar bevorstehenden Umsetzung hat die Aussicht auf einen lang anhaltenden Handelskrieg die Anleger in den Risk-Off-Modus getrieben und zu einer weit verbreiteten Kapitalflucht aus Aktien und Kryptos geführt.

Doch selbst inmitten dieser weit verbreiteten Korrektur erkennen einige Anleger potenzielle Einstiegspunkte.

Eine solche Gelegenheit bietet CartelFi, ein DeFi-Projekt in der Frühphase, das darauf abzielt, das Investieren in Meme-Coins zu revolutionieren, indem spekulative Vermögenswerte in ertragsgenerierende Instrumente umgewandelt werden.

Für diejenigen, die inmitten des Chaos nach langfristigen Gewinnchancen suchen, erweist sich CartelFi als eine Wette, die man im Auge behalten sollte.

Was ist CartelFi?

CartelFi positioniert sich als disruptive Kraft an der Schnittstelle von Memes und dezentraler Finanzierung und bietet eine Lösung für einen langjährigen Widerspruch im Krypto-Bereich: die Wahl zwischen risikoreichen, aber potenziell hochprofitablen Meme-Coins und der Stabilität renditegenerierender DeFi-Protokolle.

Durch spezialisierte Liquiditätspools, die auf Memes zugeschnitten sind, verwandelt CartelFi typischerweise ungenutzte spekulative Vermögenswerte in produktives Kapital.

Dieses Modell ermöglicht es Anlegern, die enormen Gewinnchancen von Meme-Coins zu nutzen und gleichzeitig Renditen zu erzielen, die traditionell mit seriöseren DeFi-Investitionen verbunden sind.

Der automatische Rückkauf- und Burn-Mechanismus des Protokolls, der mit bis zu 100 % der erhobenen Gebühren finanziert wird, erzeugt einen deflationären Druck, der den Tokenwert im Laufe der Zeit stützen soll.

CartelFi liefert „APYs in kolumbianischer Qualität“ und verwandelt Meme-Coins in produktive Kapitalanlagen.

Mit Milliarden von Dollar an Meme-Tokens, die in Wallets brachliegen, sieht CartelFi eine Chance, dieses ungenutzte Kapital freizusetzen.

Seine These: Meme können mehr als „Moonshots“ sein – sie können auch Cash-Flow-Assets sein.

Kann CartelFi den Code knacken?

Yield Farming für Meme-Coins war lange Zeit ein schwer fassbares Konzept – heiß begehrt, aber nie erfolgreich umgesetzt.

CartelFi könnte die erste Plattform sein, die den Code knackt.

In der aktuellen DeFi-Landschaft bedeutet das Erzielen von Renditen in der Regel, dass man aus volatilen Vermögenswerten wie PEPE oder DOGE aussteigt und in „verantwortungsvollere“ Bestände umschichtet – Stablecoins, ETH oder Blue-Chip-Token in Liquiditätspools, die bescheidene Renditen liefern, oft nicht mehr als 5-10 % pro Jahr.

Das Problem? Die Meme-Besitzer sind oft gezwungen, zu einem ungünstigen Zeitpunkt zu verkaufen, wodurch sie Verluste erleiden oder vor einem möglichen Aufschwung aussteigen.

Das führt zu einer massiven Ineffizienz auf dem Markt: Dutzende Milliarden Dollar an Meme-Coins liegen brach und verstauben in den Wallets, während die Besitzer auf den nächsten Hype-Zyklus warten.

Durch maßgeschneiderte Liquiditätspools für Meme-Assets bietet CartelFi hochattraktive APYs – bis zu 300 % auf Token wie PEPE.

Auch für konservative DeFi-Nutzer gibt es Optionen, darunter „normale“ Pools mit zweistelligen Renditen auf Stablecoins wie USDC/USDT.

Aber der eigentliche Reiz liegt im meme-zentrierten Design von CartelFi: Rendite ohne Kompromisse beim Moonshot-Potenzial.

Vorverkaufsdetails von CartelFi

Copy link to section

CartelFi startet noch heute seinen Vorverkauf und bietet frühen Investoren die Möglichkeit, von einem strukturierten 30-stufigen Verkaufsmodell zu profitieren.

In jeder Phase wird der Tokenpreis um 5 % steigen, was einen starken Anreiz für eine frühzeitige Teilnahme schafft.

Nach Angaben des Projekts können Käufer, die in der ersten Phase einsteigen, bis zur öffentlichen Notierung des Tokens einen Gewinn von über 300 % erzielen.

Da CartelFi darauf abzielt, Meme-Coins in renditeträchtige Vermögenswerte zu verwandeln, stellt der Vorverkauf eine lohnende Gelegenheit für diejenigen dar, die von Anfang an in das Projekt einsteigen wollen, das das Team als „das erste DeFi-Projekt, das Meme in Gelddrucker verwandelt“ bezeichnet.

