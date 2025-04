Vorverkauf von Bitcoin Pepe schreitet voran; Kryptomarkt reagiert auf Jerome Powells jüngste Äußerungen

Die Kryptomärkte haben sich am Donnerstag im asiatischen Handel leicht erholt und von einem starken Ausverkauf über Nacht profitiert, nachdem der Fed-Vorsitzende Jerome Powell die Aussicht auf eine baldige Zinssenkung zurückgewiesen hatte, während die globalen Märkte weiterhin den Schock der jüngsten US-Zölle verarbeiten müssen.

Laut CoinGecko-Daten legte Bitcoin in den letzten 24 Stunden um 1,5 % zu und näherte sich der Marke von 84.600 $.

Weitere wichtige Token folgten, wobei Ether, XRP, Dogecoin und BNB zwischen 1 % und 3 % zulegten. Solana übertraf diese Werte mit einem Anstieg von 6 % und führte die Rallye an, als die Risikobereitschaft vorsichtig zurückkehrte.

Der Fed-Vorsitzende deutete am Mittwoch auch an, dass die kryptobezogenen Vorschriften für Banken in Zukunft gelockert werden könnten.

Potenziell lockerere Krypto-Regulierungen für Banken könnten den institutionellen Zugang zu digitalen Vermögenswerten verbessern, die Liquidität steigern, die Akzeptanz im Mainstream fördern und das Anlegervertrauen stärken – positive Faktoren für Bitcoin und den breiteren Kryptowährungsmarkt.

Sollte das passieren, könnte es auch aufstrebenden Projekten wie Bitcoin Pepe starken Auftrieb verleihen.

Powell zu Zöllen und Krypto-Regulierungen

Copy link to section

In seinen Ausführungen betonte Powell die Notwendigkeit, mehr Zeit für die Bewertung der wirtschaftlichen Auswirkungen von Zöllen zu haben, und wies darauf hin, dass diese zu höherer Inflation und langsamerem Wachstum beitragen könnten.

Er schlug vor, dass die USA eine Periode der „Stagflation“ erleben könnten, ein Szenario, das an die 1970er Jahre erinnert, als das Land sowohl eine schwache Wirtschaftstätigkeit als auch eine zweistellige Inflation erlebte.

Powells Äußerungen spiegeln die Besorgnis über die potenziellen langfristigen Auswirkungen der aktuellen Handelspolitik wider, wobei ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld bevorstehen könnte.

Powell sprach über die Regulierung von Kryptowährungen und räumte die Geschichte des Kryptosektors mit „einer Welle von Misserfolgen und Betrugsfällen“ ein, bemerkte aber, dass die Branche zunehmend im Mainstream ankommt.

Powell bemerkte, dass die Federal Reserve eine relativ vorsichtige Haltung zu Bankenregulierungen eingenommen habe, während andere Regulierungsbehörden sich für noch strengere Maßnahmen entschieden hätten.

Er deutete an, dass einige dieser Regeln wahrscheinlich gelockert werden.

Seine Kommentare fallen in eine Zeit, in der die Märkte aufgrund von Inflation, Zöllen und der politischen Ausrichtung weiterhin angespannt sind.

Eine breitere Krypto-Rallye kann Bitcoin Pepe helfen

Copy link to section

Eine Rallye im breiteren Kryptomarkt kommt Bitcoin Pepe zugute, da die allgemeine Marktstärke als primärer Risikofaktor für die Stimmung bei digitalen Vermögenswerten dient.

Wenn sich der Kryptomarkt deutlich nach oben bewegt, stärkt dies in der Regel das Anlegervertrauen und zieht zurückgehaltenes Kapital wieder in das Ökosystem.

Dieses Umfeld begünstigt tendenziell Altcoins, insbesondere Meme-Coins, da Privatanleger spekulative Anlagen suchen, die bei breit angelegten Aufschwüngen überdurchschnittliche Renditen erzielen könnten.

Als einziges Bitcoin-Meme-ICO könnte Bitcoin Pepe von einer verbesserten Marktstimmung profitieren.

Im Wesentlichen erhöhen Rallyes im breiteren Kryptomarkt die Liquidität und die Risikobereitschaft, was die Nachfrage nach Projekten in der Frühphase wie Bitcoin Pepe ankurbeln kann.

Das Interesse an Bitcoin Pepe wächst

Copy link to section

Bitcoin Pepe verzeichnet einen bemerkenswerten Anstieg des Interesses, wobei der Vorverkauf aufgrund der steigenden Anlegernachfrage schnell voranschreitet.

Das Projekt führt den innovativen PEP-20-Token-Standard ein, um die Einführung von Meme-Coins direkt im Bitcoin-Netzwerk zu erleichtern.

Seit dem Start des Vorverkaufs hat BPEP über 6,7 Millionen $ eingenommen, was die wachsende Begeisterung für das Projekt unterstreicht.

Der Vorverkauf ist in 30 Phasen strukturiert, wobei der Preis in jeder Phase um 5 % steigt. Der Preis von BPEP ist von anfänglich 0,021 $ auf 0,031 $ in Phase 9 gestiegen.

Die Vorverkaufsphasen sind aufgrund des steigenden Kaufdrucks immer schneller ausverkauft, wobei die letzten Runden in Rekordzeit abgeschlossen wurden.

Frühe Investoren haben bereits Renditen von über 40 % erzielt, und der Token ist so strukturiert, dass er bis zum Ende des Vorverkaufs 0,0864 $ erreichen soll, was potenzielle Renditen von über 300 % für diejenigen nahelegt, die zu Beginn eingestiegen sind.

Mit einer einzigartigen Infrastruktur, starker Marktdynamik und günstigen Bedingungen im breiteren Kryptomarkt positioniert sich Bitcoin Pepe, um im Bereich der Meme-Coins erhebliche Aufmerksamkeit zu erregen.