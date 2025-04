Kryptos erholen sich; Bitcoin Pepe entwickelt sich als einer der besten Meme-Coins zum Kauf

Der Kryptomarkt erlebt ein Comeback, und Bitcoin Pepe geht als weltweit erstes Bitcoin-Meme-ICO viral.

Diese innovative Layer-2-Lösung baut eine Solana-basierte Layer-2-Lösung auf Bitcoin auf und kombiniert blitzschnelle Transaktionen mit der unübertroffenen Sicherheit der ältesten Blockchain der Kryptowelt.

Mit bereits 6.864.433 $ im laufenden Vorverkauf erregt Bitcoin Pepe die Aufmerksamkeit von Anlegern, die auf der Suche nach dem nächsten großen Ding sind.

Der Preis von Bitcoin Pepe (BPEP) liegt derzeit in der neunten Vorverkaufsphase bei 0,031 $, wobei nur noch eine begrenzte Anzahl an Token verfügbar ist, bevor der Preis in der nächsten Vorverkaufsphase um 5 % auf 0,0326 $ steigt.

Die 30-stufige Struktur des Vorverkaufs mit einer Preissteigerung von 5 % pro Stufe bietet Frühkäufern bis Stufe 30 einen kumulativen Gewinn von 311,4 %.

Die Dringlichkeit zum sofortigen Kauf ist spürbar, und Investoren strömen herbei, um sich BPEP-Token zu sichern, angetrieben von dem Versprechen massiver Gewinne durch die erwartete Notierung im zweiten Quartal 2025.

Solanas Geschwindigkeit trifft auf Bitcoins unerschütterliche Sicherheit

Copy link to section

Über die prognostizierten Vorverkaufsgewinne hinaus zielt Bitcoin Pepe darauf ab, den Handel mit Meme-Coins zu revolutionieren, indem es die Geschwindigkeit von Solana mit der bewährten Sicherheit von Bitcoin verbindet.

Es wird sofortige Transaktionen und extrem niedrige Gebühren ermöglichen und so ein kundenfreundliches Erlebnis schaffen.

Zusätzlich wird eine wöchentliche AMA (Ask Me Anything) jeden Donnerstag um 17 Uhr UTC die Community mit Entwickler-Updates und Frage-und-Antwort-Runden auf dem Laufenden halten.

Darüber hinaus erschließt die Bitcoin Pepe-Bridge 2 Billionen $ an ruhendem BTC-Kapital, bereit, den Meme-Coin-Markt zu fluten.

Dieses enorme Liquiditätspotenzial schafft die Voraussetzungen für ein explosives Wachstum. Investoren werden von der Vision von Bitcoin als neue Grenze für den Meme-Coin-Hype angezogen.

Kürzlich veranstaltete Bitcoin Pepe ein Giveaway von 1.000.000 BPEP-Token, was die Begeisterung in der Community weiter anheizte.

Bemerkenswert ist, dass Bitcoin Pepe nicht nur eine Coin ist; es ist die Infrastruktur für eine von Memes getriebene Zukunft auf BTC, und ein Kauf jetzt könnte einen frühen Einstieg vor der nächsten Preiserhöhung im Vorverkauf garantieren.

Bitcoin Pepe hat einen neuen Token-Standard eingeführt

Copy link to section

Mit dem Fortschreiten des Bitcoin Pepe Vorverkaufs wurde eine neue Token-Norm, die PEP-20 Token-Norm, eingeführt, die es jedem ermöglicht, Meme-Coins nativ auf Bitcoin zu starten.

Diese Innovation spiegelt Ethereums ERC-20 wider, das vor Jahren einen Boom bei der Token-Erstellung auslöste. PEP-20 positioniert Bitcoin Pepe als zukünftige Heimat aller Meme-Coins und verwandelt Bitcoin in ein lebendiges Ökosystem.

Staking-Belohnungen erhöhen die Attraktivität zusätzlich, wobei 150 Millionen BPEP-Token auf drei Pools verteilt werden: “Long Pool”, “Middle Pool” und “Short pool”.

Der Long Pool bietet eine atemberaubende APY von 10.000 % über 180 Tage, während der Middle und der Short Pool eine APY von 250 % bzw. 75 % anbieten.

Durch die Staking-Belohnungen erhalten BPEP-Inhaber passives Einkommen und unterstützen gleichzeitig das Netzwerk, im Einklang mit der auf die Community ausgerichteten Tokenomics von 50 %.

Aufgrund dieser innovativen Eigenschaften entwickelt sich Bitcoin Pepe zu einem unverzichtbaren Meme-Coin, während der Kryptomarkt an Fahrt gewinnt.

Um mehr zu erfahren und Bitcoin Pepe zu kaufen, besuchen Sie die offizielle Website.