Kryptowährungen haben sich inmitten des durch Zölle ausgelösten Ausverkaufs an den Finanzmärkten möglicherweise nicht besonders gut entwickelt, aber Standard Chartered bleibt nach wie vor optimistisch, was die Zukunft von Stablecoins betrifft.

Geoffrey Kendrick, ein in London ansässiger Analyst des Finanzdienstleistungskonzerns, erwartet, dass die Stablecoins in den nächsten drei bis vier Jahren bis zu 2 Billionen $ erreichen werden, falls die Trump-Regierung in diesem Sommer ein Gesetz unterzeichnet, das die Krypto-Regulierungen klärt.

Derzeit hat dieser Markt einen Wert von rund 230 Milliarden $. Ein so massives Wachstum bei Stablecoins könnte Investoren auch im Jahr 2025 zu anderen Krypto-Assets treiben, darunter das aufstrebende Projekt Bitcoin Pepe.

Der Vorverkauf von Bitcoin Pepe zieht weiterhin Nachfrage an

Bitcoin Pepe vermarktet sich als weltweit einziges Bitcoin-Meme-ICO – ein Narrativ, das bei globalen Investoren offensichtlich gut ankommt.

Während des Vorverkaufs hat der Meme-Coin bereits fast 6,9 Millionen $ eingenommen, was eine erhebliche Nachfrage nach Bitcoin Pepe signalisiert.

Die Krypto-Plattform verspricht sofortige Transaktionen und extrem niedrige Gebühren, was möglicherweise auch dazu beiträgt, Investoren zu ihrem nativen Meme-Coin zu locken.

Bitcoin Pepe wird derzeit für nur 0,031 $ gehandelt, was darauf hindeutet, dass Anleger auch für den Aufbau einer beträchtlichen Position in dieser Meme-Coin kein enormes Kapital benötigen.

Das macht Bitcoin Pepe im Jahr 2025 noch attraktiver.

Krypto-Regulierung könnte Bitcoin Pepe helfen

Stablecoins haben ihre Marktkapitalisierung bereits im Jahr 2025 um 11 % gesteigert und damit die anhaltende Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten trotz der allgemeinen Volatilität bestätigt.

Das Handelsvolumen mit Stablecoins ist in letzter Zeit gestiegen, angetrieben von der Zuversicht, dass die Trump-Regierung für regulatorische Klarheit sorgen wird.

In Kombination mit erwarteten Zinssenkungen, die typischerweise das Interesse an risikoreichen Anlagen wie Kryptowährungen steigern, scheinen die Aussichten für die Krypto-Preise in diesem Jahr positiv zu sein.

Darüber hinaus profitieren nicht nur Bitcoin und beliebte Stablecoins von dem gestiegenen Interesse an Kryptowährungen.

Neuere Coins, insbesondere solche mit stark steigender Nachfrage wie Bitcoin Pepe, haben genauso viel Potenzial, von diesem Trend zu profitieren.

Sollten Sie 2025 in Bitcoin Pepe investieren?

Alles in allem: Obwohl die kürzlich angekündigten Zölle des US-Präsidenten in den letzten Wochen im Mittelpunkt standen, bleibt das Engagement seiner Regierung, Amerika zur Krypto-Hauptstadt der Welt zu machen, bestehen.

Investoren sind weitgehend überzeugt, dass die Trump-Regierung in diesem Jahr tatsächlich klare Regeln und Vorschriften für Kryptowährungen schaffen wird, was deutlich mehr Investoren zu digitalen Vermögenswerten, einschließlich Bitcoin Pepe, treiben könnte.

