La Comisión Europea comenzó a redactar la Ley de IA hace unos dos años para regular la tecnología emergente de inteligencia artificial (IA) como ActualizeAI de AltSignals, que ha experimentado un auge en la inversión y la popularidad tras el lanzamiento del chatbot ChatGPT de OpenAI.

Después de terminar de redactar la ley, los miembros del Parlamento Europeo acordaron llevar el borrador a la siguiente etapa, el diálogo tripartito, donde los legisladores de la UE y los estados miembros afinan el borrador en el proyecto de ley.

Lo que estipula la nueva ley de IA de la UE

Según la ley propuesta, las herramientas de IA se clasificarán según su nivel de riesgo percibido: de mínimo a limitado, alto e inaceptable. La clasificación dependerá de cosas como la vigilancia biométrica, la difusión de información errónea o el lenguaje discriminatorio.

Las herramientas de IA de alto riesgo no se prohibirán, pero quienes las utilicen deberán ser muy transparentes en sus operaciones.

Las empresas detrás de las herramientas de IA generativa como ChatGPT y el generador de imágenes Midjourney también deberán divulgar cualquier material con derechos de autor utilizado en el desarrollo de los sistemas. Esta disposición fue una adición tardía y algunos miembros de la comisión de la UE habían propuesto inicialmente prohibir por completo el material con derechos de autor en el entrenamiento de modelos generativos de IA.

Una diputada del Parlamento Europeo, Svenja Hahn, al comentar sobre el material protegido por derechos de autor, dijo:

“En contra de los deseos conservadores de una mayor vigilancia y las fantasías izquierdistas de una regulación excesiva, el parlamento encontró un compromiso sólido que regularía la IA de manera proporcional, protegería los derechos de los cinos, fomentaría la innovación e impulsaría la economía”.

¿Qué es AltSignals?

AltSignals ha sido líder del mercado en el suministro de señales comerciales y el desarrollo de indicadores técnicos basados en algoritmos para ayudar a los comerciantes de los mercados financieros a beneficiarse de los movimientos de precios. Comenzó enviando señales de comercio criptográfico gratuitas, pero luego se expandió a Forex, CFD y acciones.

AltSignals proporciona análisis fundamental y técnico y entrena y ayuda a los clientes a colocar operaciones y obtener ganancias de las operaciones. La plataforma ha estado generando señales comerciales utilizando un indicador técnico llamado AltAlgo Indicator.

El indicador AltAlgo escanea los mercados financieros y alerta a los usuarios de AltSignals que las condiciones son adecuadas para realizar transacciones. El indicador actualmente utiliza múltiples estrategias comerciales e indicadores técnicos para identificar oportunidades comerciales.

Altsignals ahora está trabajando en un algoritmo basado en IA para hacer que el proceso de generación de señales sea más eficiente. El algoritmo de IA tomará el algoritmo de mejor rendimiento, incluido el indicador AltAlgo, y lo usará para crear un conjunto de productos de IA, uno de los cuales es ActualizeAI impulsado por la criptomoneda ASI, cuya preventa está actualmente en curso.

Además de ser una criptomoneda basada en IA, la criptomoneda ASI opera en la cadena de bloques Ethereum, lo que permite compras de fichas de bajo costo a través de AltSignals DEX durante la preventa en curso.

¿Qué significa la nueva Ley de IA para AltSignals?

La nueva Ley de IA propuesta definitivamente afectará la forma en que AltSignals opera en Europa, ya que actualmente está trabajando en un algoritmo basado en IA para hacer que su proceso de generación de señales sea más eficiente.

Para comenzar con el algoritmo de inteligencia artificial ActualizeAI de AltSignals, impulsado por la criptomoneda ASI, tendrá que pasar por el proceso de clasificación si va a operar en la UE. Además, tendrá que divulgar cualquier material protegido por derechos de autor, si lo hubiere.

Sin embargo, todo esto es para el beneficio de los usuarios de herramientas de IA y solo aumentará la confianza en herramientas como AltSignals.

¿Es el token ASI de AltSignals una buena inversión después de las noticias propuestas sobre la Ley de IA de la UE?

Bueno, invertir en un proyecto criptográfico tiene sus riesgos, especialmente porque las criptomonedas son extremadamente volátiles. Se complica aún más cuando un proyecto es nuevo y un inversionista tiene que hacer su diligencia debida para averiguar si es una estafa o un proyecto legítimo.

Dicho esto, AltSignals puede clasificarse como un proyecto legítimo ya que ha estado en funcionamiento desde 2017 y el único elemento nuevo es el algoritmo basado en IA y la criptomoneda basada en IA.

Además del hecho de que AltSignals marca la casilla de verificación legítima, el precio del token ASI ha aumentado constantemente durante las etapas de preventa. La preventa se encuentra actualmente en la Etapa 1 después de que la etapa BETA se agotó con éxito. Hasta ahora, el token ASI ha ganado un 25% desde $0,012 centavos de dólar hasta el precio actual de preventa de $0,015 centavos de dólar.

En el momento de la publicación, la Etapa 1 de la preventa estaba agotada en un 61,08 %. Uno puede participar en la preventa aquí.