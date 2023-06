Más tarde hoy, en la sesión norteamericana, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. publicará los datos de nóminas no agrícolas de mayo de 2023. El consenso es que la economía de EE. UU. agregó otros 193 000 empleos en mayo.

Durante trece meses consecutivos, el número de NFP estuvo por encima del consenso. Entonces, ¿es mayo el mes en que veremos el final de la serie?

Este informe puede ser potencialmente uno de los más complicados en mucho tiempo. Aquí está el por qué.

El mercado laboral ya debería haber reaccionado

La Reserva Federal de los Estados Unidos tiene un doble mandato: estabilidad de precios y máximo empleo. En su lucha contra el aumento de la inflación, la Fed se embarcó en uno de los ciclos de ajuste más pronunciados de la historia.

Más precisamente, elevó las tasas en un 5%, con la esperanza de reducir la inflación. Efectivamente, la inflación se está enfriando.

La última prueba llegó ayer. El ISM Manufacturing PMI resultó cercano a la estimación de consenso: 46,9 frente a 47 esperado.

Pero la sorpresa estuvo en los datos de precios de manufactura, que salieron en 44,2 frente a los 52,4 esperados. Así que la tendencia de la inflación está claramente en declive.

¿Se puede decir que la batalla de la inflación está ganada? Incluso si es así, la tasa de inflación tiene un largo camino por recorrer hasta que alcance el objetivo de la Fed. Por lo tanto, la primera parte del mandato, que trata de la estabilidad de precios, aún requiere trabajo.

Los mercados reaccionaron con fuerza a las noticias de ayer, como lo vio el dólar estadounidense recibiendo un golpe. Sin embargo, se debe tener en cuenta el doble mandato de la Fed porque las cosas son un poco más complicadas en el frente laboral.

Es un hecho bien conocido que los indicadores del mercado laboral están rezagados. Se dice que uno debe ser paciente para que los cambios en las tasas de interés se abran paso en la economía. En promedio, pasan unos catorce meses desde que la Fed endurece hasta que la tasa de desempleo aumenta.

Entonces, ¿dónde estamos ahora, considerando que el ajuste comenzó en marzo de 2022? Ha llegado el momento de ver de qué está hecho este mercado laboral, pero no se puede rechazar lo que incluso dijo Jerome Powell en la última conferencia de prensa del FOMC: que esta vez puede ser realmente diferente.

¿De qué otra manera explicar que la tasa de desempleo sea aún más baja que cuando la Fed comenzó a subir?

Por lo tanto, el gran riesgo de la publicación de las NFP de hoy es que el mercado espera un mercado laboral quebradizo cuando, de hecho, se está fortaleciendo. Los datos de ADP de ayer sorprendieron al alza, como se ve en el gráfico anterior.

Entonces, ¿qué pasa si la tasa de desempleo disminuye justo cuando todos los demás esperan que aumente?

¿Y si esta vez es realmente diferente?