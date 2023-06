La semana que se avecina es complicada para quienes participan en los mercados financieros. El posicionamiento es crucial porque es la semana que precede a las decisiones de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo.

Por lo tanto, el nombre del juego esta semana es buscar pistas. Y para encontrarlas.

Una pista podría surgir tan pronto como el miércoles. El Banco de Canadá debe anunciar su política monetaria y el mercado espera que deje la tasa de política en 4,5% la próxima semana.

Este es un banco central que no se avergüenza de sorprender a los mercados con sus decisiones. Para la decisión de esta semana, hay un 25% de posibilidades de un aumento, pero las implicaciones de lo que hace el banco central van más allá de las fronteras de Canadá.

Las tasas de inflación de EE.UU. y Canadá están estrechamente correlacionadas

Una mirada rápida a las tasas históricas de inflación en Canadá y Estados Unidos revela que las dos están estrechamente correlacionadas. Por lo tanto, dado su mandato de estabilidad de precios, las políticas de los dos bancos centrales también deberían estar correlacionadas.

Después de todo, esto es lo que hizo el Banco de Canadá con la tasa de política ante el aumento de la inflación. La Reserva Federal hizo lo mismo.

Solo ahora, los rumores en el mercado sugieren que la Fed podría “omitir” un aumento de la tasa de interés en junio. Efectivamente, el tiempo lo dirá, pero hasta entonces, el Banco de Canadá podría ofrecer algunos consejos a los comerciantes.

El banco central tiene todas las razones para subir. Por ejemplo, los datos sobre el PIB y la mano de obra siguen siendo sólidos. Además, la inflación está muy por encima del nivel que debería estar.

Por lo tanto, una retención podría considerarse agresiva si está condicionada por los niveles futuros de la tasa de inflación. Puede insinuar que la Fed podría hacer lo mismo una semana después.

¿Una retención agresiva sugiere un “salto” de junio de la Fed?

La terminología de los bancos centrales suele ser difícil de interpretar. Si el Banco de Canadá no sube, el mercado creerá que la Fed hará lo mismo.

Pero el truco está en cómo comunicar a los mercados que, como banco central, sigue siendo agresivo, a pesar de mantener estable la tasa de interés.

Puede que sea demasiado pronto para saber qué hará la Fed la próxima semana, pero el Banco de Canadá claramente ofrecerá algunas pistas. Un “mantenimiento agresivo” el miércoles sugiere un “salto” de la Fed una semana después y eso, a su vez, moverá los mercados financieros.