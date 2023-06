Apple Inc (NASDAQ: AAPL) está en el punto de mira el lunes después de los informes de que el debilitamiento de la demanda de los consumidores está afectando sus envíos globales de computadoras.

Las acciones de Apple reaccionan a un golpe en los envíos de Mac

Los datos de IDC revelaron hoy que los envíos de Mac en los primeros tres meses de 2023 se hundieron un 40,5% año tras año. Eso se traduce en 2,8 millones de envíos menos en comparación con el mismo trimestre del año pasado.

La firma de investigación también dijo que la cuota de mercado de Apple en ordenadores personales ahora es del 7,2% frente al 8,6% de hace un año. Entre los cinco principales fabricantes de computadoras, la disminución de los envíos del gigante tecnológico fue la mayor en el primer trimestre.

Recuerde que los ingresos de Mac cayeron más del 28% en el trimestre de vacaciones de Apple, como informó Invezz. En febrero, el director financiero Luca Maestri ya había advertido sobre una caída de dos dígitos en las ventas de Mac para el trimestre de marzo.

¿Vale la pena invertir en acciones de Apple?

La actualización llega aproximadamente una semana después de que el analista de Piper Sandler, Harsh Kumar, reiterara su calificación de “sobrepeso” en las acciones de Apple. Su precio objetivo de $195 dólares sugiere un aumento del 20% desde aquí.

La visión alcista de Kumar se basa más en la historia del iPhone. Citó la encuesta anual de adolescentes de su empresa para reiterar que Apple sigue siendo increíblemente popular entre los adolescentes.

El 87% de los encuestados que participaron en esta encuesta actualmente poseía un iPhone y el 25% dijo que se actualizará a un iPhone 14 para el verano de 2023. Tenga en cuenta que el iPhone aún representa más de la mitad de los ingresos totales de Apple.

En comparación con el comienzo del año, las acciones de Apple ya han subido un 30% al momento de la escritura.