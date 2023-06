El precio de la plata tendrá una gran semana a medida que los inversores reaccionen a las decisiones de política monetaria y los próximos datos económicos importantes de EE.UU., China y Europa. La plata se ha recuperado hasta un máximo de 24,20 dólares, un 6,50 % por encima del nivel más bajo de mayo. Del mismo modo, el ETF de iShares Silver Trust (SLV) saltó a $22,54.

Decisión de la Fed y datos económicos

La plata es un metal importante que tiene características industriales y de metales preciosos. Por lo tanto, el metal reacciona tanto a los datos económicos como a los números de producción industrial y de fabricación de países clave. Al mismo tiempo, el metal reacciona a las acciones de importantes bancos centrales como la Reserva Federal y el Banco Central Europeo.

Las primeras noticias económicas importantes saldrá el martes cuando EE.UU. publique sus datos de inflación al consumidor. Los economistas creen que el índice general de precios al consumidor (IPC) cayó del 4,9% al 4,1% en mayo. También se espera que la inflación subyacente se mueva ligeramente hacia abajo.

Los datos del IPC saldrán el mismo día que comience el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). El banco entonces tomará su decisión el miércoles. Como escribí aquí, los analistas creen que la Fed decidirá pausar las tasas de interés.

El precio de la plata tiende a reaccionar modestamente a las acciones de la Fed. Una señal de un pivote de la Fed apuntará a más alzas para el metal. Se espera que el Banco Central Europeo (BCE), por otro lado, aumente las tasas de interés en otro 0,25%.

Los otros datos económicos importantes a tener en cuenta serán las cifras de producción industrial de China previstas para el jueves. Los economistas esperan que la producción industrial del país caiga al 3,8% en mayo desde el 5,6% del mes anterior. También esperan que las ventas minoristas del país aumenten un 13,7% en mayo, una senda de crecimiento menor que la del mes anterior.

El precio de la plata también reaccionará a las cifras de ventas minoristas de Estados Unidos programadas para el viernes. Las ventas minoristas son importantes ya que son buenos indicadores de la demanda.

Pronóstico del precio de la plata

Gráfico XAG/USD de TradingView

El gráfico de 4H muestra que el par XAG/USD ha tenido una tendencia alcista en las últimas semanas. Ha cruzado el importante punto de resistencia en $24.01, el nivel más alto el 2 de junio. La plata también saltó por encima del promedio móvil de 50 períodos y el nivel de retroceso del 38,2%.

Además, la plata ha formado un patrón invertido de cabeza y hombros y está por encima del indicador de la nube Ichimoku. Por lo tanto, es probable que la plata continúe subiendo ya que los compradores apuntan al próximo punto de resistencia clave en $25 dólares, aproximadamente un 3,45% por encima del nivel actual.