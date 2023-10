Mi pronóstico contrario sobre el USD/MXN era correcto: ¿qué sigue para el peso mexicano?

El tipo de cambio USD/MXN continuó subiendo a medida que continuaba el aumento del índice del dólar estadounidense (DXY). El par subió a un máximo de 18,50, el punto más alto desde el 24 de marzo. Ha aumentado más del 10% desde su nivel más bajo este año.

Los riesgos del DXY y de EE.UU. persisten

El peso mexicano fue una de las monedas de los mercados emergentes con mejor desempeño este año. En su punto máximo en agosto, la moneda subió más del 25% desde su nivel más bajo en 2021. Este repunte se produjo cuando la economía mexicana aprovechó la recuperación de la economía estadounidense.

A México le ha ido bien en los últimos meses, ayudado por el concepto de nearshoring a medida que aumentan las tensiones entre China y Estados Unidos. Muchas empresas, incluida Tesla, están trasladando algunas de sus operaciones al país.

Sin embargo, recientemente, el par USD/MXN se ha revertido a medida que el índice del dólar estadounidense ha subido. El índice DXY, que rastrea el dólar frente a una cesta de monedas, subió a $107 dólares, el nivel más alto desde noviembre del año pasado.

El dólar estadounidense se ha disparado debido a que la Reserva Federal se ha mantenido bastante agresiva en los últimos meses. Ha aumentado las tasas a entre 5,25% y 5,50%, el nivel más alto en más de 20 años.

Como resultado, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se han disparado a sus niveles más altos en décadas. Los rendimientos a 10 y 30 años han subido al 5,01% y al 4,85%, respectivamente. Los rendimientos de los bonos a corto plazo también se han disparado, empujando a muchas personas en México a comenzar a buscar la seguridad del dólar.

El par USD/MXN también se ha recuperado debido a las decisiones moderadas del banco central mexicano. Ha dejado los tipos sin cambios en los últimos minutos y ha apuntado a un recorte de tipos a mediados de 2024. Esto sucedió mientras la inflación de México seguía cayendo.

Análisis técnico USD/MXN

Escribí un pronóstico relativamente contrario entre el USD y el MXN en agosto, cuando el par estaba cayendo. En ese momento, predije que el par se recuperaría, citando el patrón de cuña descendente que se estaba formando. Una cuña es uno de los patrones de inversión más populares. El par también formó un pequeño patrón de doble suelo en 16,64.

Recientemente, el precio USD/MXN se ha movido por encima del promedio móvil de 200 días, lo que indica que los compradores tienen el control. Por lo tanto, es probable que el par siga subiendo a medida que los compradores apunten al punto de resistencia clave en 19,40, la oscilación más baja de marzo de 2022.