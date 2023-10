USD/ARS, índice S&P Merval en máximos históricos antes de las elecciones: ¿qué sigue?

El USD/ARS y el índice S&P Merval estarán en el centro de atención en los próximos días mientras Argentina se acerca a sus elecciones de gran trascendencia. El índice MERVAL ha sido uno de los de mejor desempeño este año, subiendo más del 178%. Por otro lado, el peso argentino se ha desplomado a su mínimo histórico.

Se avecinan elecciones en Argentina

Las acciones argentinas han tenido un buen desempeño este año incluso cuando la economía atravesó el período más oscuro registrado. El índice MERVAL, que sigue a las 20 empresas más grandes del país, se ha disparado un 178% este año en moneda local. Su rentabilidad anualizada en los últimos cinco años asciende al 75,84%, superior a la de sus pares globales.

Las acciones argentinas han subido porque los inversores esperan que el cambio de régimen y las valoraciones baratas ayuden a cambiar la economía. También ha aumentado a medida que los inversores siguen siendo optimistas sobre un rescate del Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, China recientemente otorgó $6.500 millones de dólares a Argentina a través de un swap de divisas que enfrentan los dos gobiernos.

Aún así, las acciones argentinas y el peso enfrentan un futuro incierto a medida que se acerca una elección importante. Los votantes acudirán a las elecciones del domingo para elegir a su presidente. Los principales contendientes son Javier Milei de Freedom Advances, Patricia Bullrich y Sergio Massa. La mayoría de los analistas esperan que Milei gane.

Milei ha hecho algunas promesas radicales, incluido el cambio al dólar estadounidense y cambios radicales en el banco central. También ha prometido reducir el gasto público en un intento por reducir el déficit presupuestario.

El próximo presidente argentino enfrenta grandes desafíos por delante. La inflación se ha disparado, la moneda ha perdido su valor, mientras el FMI espera sus $43.000 millones de dólares. El sector agrícola, una parte importante de la economía, también se ha derrumbado. Argentina ahora está importando productos alimenticios de países como Brasil.

Perspectivas para el Merval y el peso argentino

Gráfico Merval de TradingView

Las perspectivas tanto para el S&P Merval como para el peso argentino son inciertas antes de las elecciones. Mientras que el índice Merval se encuentra en un máximo histórico, el ARS se ha desplomado a un mínimo histórico.

Sospecho que las acciones argentinas retrocederán en las próximas semanas, ya que se han encarecido bastante. El índice Merval ha subido más de un 3.210% desde el nivel más bajo durante la pandemia. En la mayoría de los casos, estos movimientos parabólicos terminan con una reversión cuando entran en la fase de distribución del modelo Wyckoff.

El peso argentino seguirá bajo presión después de las elecciones, especialmente si gana Milei. Los analistas se muestran escépticos sobre cómo implementará la dolarización, ya que el país necesita recursos para lograrlo. Por lo tanto, el par USD/ARS seguirá subiendo, y se espera que el tipo oficial llegue a 400.