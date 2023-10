La venta de tokens Memeinator aumenta a medida que persisten los riesgos macroeconómicos

Las criptomonedas tuvieron un fuerte desempeño este fin de semana, incluso cuando continuaron la crisis en Israel y los problemas del mercado de bonos. Bitcoin subió a más de $30,000 dólares por primera vez en meses, mientras que altcoins clave como Chainlink (LINK), Pepe, Aave, Aptos y Quant continuaron su tendencia alcista.

Ganancias tecnológicas por delante

La industria de las criptomonedas estará relativamente silenciosa esta semana y no se programarán eventos noticiosos importantes. Por lo tanto, los catalizadores clave serán la esperanza constante de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) permita un ETF de Bitcoin al contado. Los analistas de JP Morgan esperan que la agencia lo haga en los próximos meses.

Los comerciantes también se centrarán en las próximas ganancias tecnológicas de empresas como Microsoft, Alphabet, Meta y Amazon. Estos son resultados importantes porque se trata de las empresas más grandes del mundo con una capitalización de mercado combinada de casi $4 billones de dólares. También son los mayores componentes de los índices S&P 500 y Nasdaq 100.

Recientemente, las criptomonedas se han alejado de las acciones estadounidenses. Mientras que índices clave como el S&P 500 y el Nasdaq 100 han retrocedido, Bitcoin ha subido. La capitalización de mercado total de todas las criptomonedas se ha disparado a más de $1,13 billones de dólares.

El otro catalizador clave a tener en cuenta serán los próximos datos del PIB de EE.UU. previstos para el jueves. Estos números proporcionarán más información sobre el estado de la economía. También contribuirán en gran medida a determinar qué hará la Reserva Federal en la próxima reunión.

Las cifras del PIB de EE.UU. llegan en un momento en que la liquidación del mercado de bonos se ha intensificado, con el rendimiento a 30 años disparándose al nivel más alto en más de una década.

La venta de tokens Memeinator gana fuerza

Mientras tanto, Memeinator, la próxima criptomoneda, continuó con éxito su venta de tokens. El token ha recaudado más de $817 mil dólares en las últimas semanas a medida que la demanda del token continúa aumentando.

Para empezar, Memeinator (MMTR) es una criptomoneda que busca convertirse en el estándar de oro en la industria de las monedas meme. Lo hará siendo una moneda meme con una utilidad de inteligencia artificial (IA) incorporada.

Según su libro blanco, El 62,5% de los tokens se destinarán al público, mientras que el 15% se destinará a las listas de marketing y CEX. Los otros tokens pasarán al desarrollo, provisión de liquidez de intercambio y grupo de competencia.

Entonces, ¿es seguro comprar el token? Algunos analistas creen que tiene sentido asignar una pequeña parte de su cartera a tokens de preventa. Si bien no todos estos tokens funcionarán bien en última instancia, algunos sí. Y como vimos con Pepe, es fácil convertirse en millonario de las monedas meme invirtiendo una pequeña cantidad. Sin embargo, al igual que con otros activos, sólo debe invertir el efectivo que pueda permitirse perder.