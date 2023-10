Evaluación de la posible ruptura alcista de Cardano mientras ADA imprime un patrón de cuña descendente

El token digital Cardano (ADA) registró acciones alcistas a medida que el mercado de criptomonedas experimentó un repunte generalizado la semana pasada. La altcoin subió desde los mínimos de $0,247 dólares del 19 de octubre a su precio actual de $0,280 dólares tras subidas sostenidas durante los últimos seis días.

Gráfico de 7 días de ADA en Coinmarketcap

En consecuencia, ADA subió más del 14% en su gráfico de siete días. El rendimiento sigue siendo impresionante a pesar de que la altcoin está lejos de su ATH de $3,10 dólares del 2 de septiembre de 2021.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Mientras tanto, Cardano parece dispuesto a ampliar sus tendencias alcistas actuales mientras muestra señales alcistas. La altcoin ha creado un patrón de cuña descendente, destacando las próximas tendencias alcistas de las monedas digitales. La configuración confirma que los alcistas han eclipsado constantemente a los bajistas, lo que a menudo conduce a una ruptura alcista.

Sin embargo, los operadores deben considerar la línea de tendencia superior al operar con este patrón. Una ruptura más allá de la línea, que presenta una lucrativa oportunidad de compra, confirmará la inminente ruptura alcista.

Niveles de soporte y resistencia de Cardano

Copy link to section

Fuente – TradingView

Los últimos movimientos de precios de ADA han establecido $0,25 dólares como soporte confiable. El área de valor ha sido crucial para las oscilaciones del token, lo que confirma su importancia.

Mientras tanto, la criptomoneda tiene una resistencia sustancial inicial de $0,30 dólares, que sigue siendo vital ya que anteriormente sirvió como nivel de soporte de ADA.

La línea de divergencia de convergencia de la media móvil respalda los aumentos a corto plazo de ADA a medida que se desplaza más allá de la línea de señal MACD. Además, el índice de fuerza relativa se mantuvo por encima de 55, lo que sugiere una fuerza alcista.

No obstante, Cardano muestra una tendencia bajista al evaluar su estructura de mediano y largo plazo. Los entusiastas deben ser cautelosos y considerar oportunidades a corto plazo.

La configuración de la cuña descendente y los indicadores positivos confirman un posible repunte a corto plazo de ADA. Es posible que los operadores tengan que vigilar el soporte de $0,25 dólares y la resistencia de $0,30 dólares al evaluar el potencial de ruptura del token.

Un movimiento por debajo del punto de apoyo de $0,25 dólares hará que ADA alcance el siguiente soporte en $0,22 dólares, mientras que los aumentos sólidos por encima de $0,30 dólares podrían dar la bienvenida a una navegación tranquila para superar el obstáculo en $0,42 dólares.