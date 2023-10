¿Es ahora un buen momento para comprar XRP? El nuevo token inmobiliario y el Shiba Inu se preparan para un ascenso meteórico

En mercados alcistas anteriores, XRP y Shiba Inu fueron muy populares con repuntes masivos de precios. A medida que nos acercamos a otro potencial mercado alcista, ¿qué dicen los analistas sobre estas principales criptomonedas? Mientras tanto, otra nueva criptomoneda ha llamado la atención de los inversores, y los analistas predicen un importante aumento de precio para Everlodge.

Everlodge se prepara para un aumento masivo de precios

Copy link to section

El sector inmobiliario siempre ha sido uno de los mercados más grandes del mundo, valorado en más de $280 billones de dólares. Sin embargo, el alto costo de las propiedades y los obstáculos que implica la inversión han mantenido a muchos alejados. Es por eso que se lanza Everlodge, para brindarles a todos la oportunidad de participar en esta industria en auge.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Para lograr esto, Everlodge está construyendo un mercado blockchain para propiedades inmobiliarias. La plataforma funcionará con Web 3 y NFT para ofrecer propiedades tan baratas como $100 dólares. Por ejemplo, en la plataforma se acuñará una villa de lujo valorada en $3 millones de dólares en Miami. Mediante el fraccionamiento, el activo se fragmentará en 30.000 NFT.

Cada unidad tendrá un valor de $100 dólares, lo que representa una parte de la propiedad. Si el precio de la villa aumenta un 10%, el precio del NFT también aumentará. Al operar este modelo único de copropiedad, Everlodge busca democratizar la industria inmobiliaria.

Los poseedores de NFT también tendrán la oportunidad de ganar grandes recompensas. Aún puedes unirte a la preventa de Everlodge para tener la oportunidad de ganar unas vacaciones de lujo en las Maldivas. El token Everlodge ahora cotiza a $0,02 dólares. Sin embargo, con este concepto único, los analistas han predicho que ELDG podría subir pronto a $0,50 dólares.

La transición de Shiba Inu podría provocar un aumento masivo del precio de SHIB

Copy link to section

Lanzado inicialmente en 2020 como una moneda meme para rivalizar con Dogecoin, Shiba Inu ahora está atravesando una transición. Como parte del proceso de transición, el equipo de Shiba Inu está construyendo un ecosistema para agregar utilidad al proyecto a medida que deja de ser una moneda meme.

El proyecto ya ha lanzado una red de capa 2, Shibarium. Shibarium ya ha logrado algunos hitos importantes. Sin embargo, se agregarán más proyectos a la moneda Shiba Inu en los próximos meses.

Estos proyectos incluyen ShibaSwap 2.0, un metaverso de Shiba Inu, ShibaNet, Treat Token y SHI Stablecoin. A medida que se lanzan estos proyectos, los analistas esperan que el precio del Shiba Inu aumente meteóricamente. Han predicho que para 2024, el precio de Shiba Inu establecerá un nuevo máximo en $0,00010 dólares.

¿Es ahora un buen momento para comprar XRP?

Copy link to section

La moneda XRP ha perdido todas sus ganancias desde julio, y su precio se desaceleró por debajo de la resistencia de $0,5000 dólares. Con la falta de impulso mostrada por XRP, ¿es ahora un buen momento para comprar altcoin? Muchos analistas así lo creen.

Compartiendo un patrón histórico de cruz dorada, Cryptobilbuwoo0 ha predicho que XRP podría aumentar a $6 dólares. Otros han dado predicciones más conservadoras entre $1 y $3 dólares. Estas predicciones dependen de algunos desarrollos en torno a XRP. Por ejemplo, hay indicios de que Ripple podría solicitar una oferta pública inicial pronto. Además, se predice que la demanda de Ripple terminará a favor de XRP. Como resultado, los analistas predicen que XRP podría recuperarse significativamente.

Para obtener más información sobre la preventa de Everlodge (ELDG), puede visitar https://www.everlodge.io/ o unirse a su Telegram: https://t.me/everlodge.