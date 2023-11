GBP/INR: Perspectivas de la libra frente a la rupia antes de la decisión sobre los tipos del Banco de Inglaterra

El tipo de cambio entre la libra y la rupia india (GBP/INR) se ha movido lateralmente en los últimos días mientras los inversores esperan la próxima decisión sobre las tasas de interés del Banco de Inglaterra (BoE). El par cotizaba a 101,40 el jueves, nivel donde ha estado desde la última semana de octubre. Ha caído más del 6% desde el punto más alto de este año.

Decisión sobre la tasa de interés del Banco de Inglaterra

El par GBP/INR estará en el centro de atención el jueves cuando el Banco de Inglaterra celebre su reunión de política monetaria. Los economistas creen que el banco central seguirá los pasos de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo (BCE).

El BCE dejó los tipos de interés sin cambios en el máximo histórico del 4,0% en su reunión de octubre. En su declaración, Christine Lagarde afirmó que la pausa era necesaria mientras el banco observa el estado de la economía.

Los datos europeos más recientes muestran que la inflación general al consumidor cayó al 2,9% en octubre. Datos adicionales revelaron que el bloque se contrajo en el tercer trimestre. Por lo tanto, existe la posibilidad de que el banco deje los tipos sin cambios en el corto plazo.

De manera similar, la Reserva Federal decidió dejar intactos los tipos entre el 5,25% y el 5,50%, el punto más alto en décadas.

Por lo tanto, es probable que el Banco de Inglaterra deje los tipos intactos en el 5,25%. A diferencia de la Reserva Federal y el BCE, el Banco de Inglaterra se encuentra en una situación más difícil ya que la inflación del país se mantiene por encima del 6% mientras la economía se está desacelerando.

Cualquier otra subida de tipos por parte del Banco de Inglaterra podría tener un impacto negativo en la economía británica, que está atravesando una importante desaceleración. En una nota reciente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que el Reino Unido será la economía de más lento crecimiento del G7.

A India, por otro lado, le está yendo bien, ayudada por la energía relativamente barata de Rusia. La economía ha saltado de $468.000 millones de dólares en 2000 a más de $3,3 billones de dólares. Recientemente superó al Reino Unido y se convirtió en la quinta economía más grande del mundo.

Análisis técnico GBP/INR

Gráfico GBPINR de TradingView

El gráfico diario muestra que el tipo de cambio de la libra a la rupia ha tenido una fuerte tendencia bajista en los últimos meses. El par se ha movido por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%. También cruzó la media móvil de 50 días, lo que indica que los bajistas tienen el control.

Por lo tanto, la perspectiva para el par es bajista, con el siguiente soporte importante en 100,22, la oscilación más baja del 3 de octubre. Una ruptura por debajo de este soporte lo hará caer hasta el punto de retroceso del 50% en 96,50.