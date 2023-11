India busca diversificación energética en medio del juicio de ex marinos qataríes

A medida que la guerra entre Israel y Palestina se intensifica aún más, más países de la región se están viendo arrastrados al conflicto.

En términos de los efectos en cadena sobre la seguridad energética, Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait figuran entre los diez principales exportadores de petróleo crudo a nivel mundial.

En un artículo anterior, discutimos la posibilidad de un crudo a $150 dólares en medio de agitación geopolítica y acción militar.

Según la Revisión Estadística de la Energía Mundial 2023 (EI) del Instituto de Energía, Oriente Medio representó el 32,8% y el 17,8% de la producción de petróleo crudo y gas natural, respectivamente.

Ahora que Israel ha comenzado su ofensiva terrestre, es imposible calcular cuánto durará la guerra.

Más recientemente, los hutíes de Yemen han declarado la guerra a Israel y existen serias preocupaciones sobre la posibilidad de una agresión iraní.

India-Qatar tensions

Las relaciones entre los dos países se han visto sacudidas por la noticia de que Doha impuso la pena de muerte a ocho ex oficiales de la marina india.

Los ciudadanos indios eran empleados de Al Dahra Company, un actor de la agroindustria, y fueron detenidos en agosto de 2022 tras haber sido acusados de participar en espionaje.

Esta situación ha causado mucha angustia a las familias de los condenados, así como al Gobierno de la India, ya que no se ha proporcionado información sobre los cargos específicos.

Suministro de gas natural

Según el informe de la IE, Qatar produjo 178.400 millones de metros cúbicos (BCM) de gas natural en 2022, lo que representa el 4,4% del total mundial.

En términos de exportaciones, Qatar exportó el 63,9% de su producción total en 2022, lo que equivalió al 21,0% de las exportaciones globales.

Esto proporciona una importante fuente de ingresos y divisas para el gobierno y las empresas de Qatar.

India, a su vez, es el segundo mayor importador de gas natural con 28,4 BMC, lo que representa el 5,2% de la demanda mundial, sólo detrás de China.

El año pasado, la India importó 14,7 mil millones de metros cúbicos de Qatar, es decir, el 12,9% de las exportaciones totales de Qatar.

En este momento, la India depende en gran medida de los productos energéticos de Qatar, que representan el 54,0% de las importaciones de gas natural de la India, por un valor de $8.320 millones de dólares (6.820 millones de libras esterlinas) en 2022-23, con contratos a largo plazo vigentes hasta abril de 2028.

Sin embargo, el deterioro de la confianza en la asociación puede llevar a la India a reducir significativamente el volumen de las importaciones qataríes.

Diversificación

Como la economía de más rápido crecimiento del mundo, la India tiene un enorme apetito por el gas natural, que crecerá rápidamente en la próxima década.

Actualmente, alrededor del 6,2% de la combinación energética de la India comprende gas natural, pero se prevé que esta proporción aumente significativamente hasta el 15,0% para 2030.

A principios de este mes, la Agencia Internacional de Energía (AIE), con sede en París, proyectó que la demanda de gas natural de la India crecería un 8,0% anual entre 2022 y 2026.

Esto refleja la historia de crecimiento positivo del país, así como el enfoque en sectores específicos de uso intensivo de energía, incluidos los fertilizantes.

A principios de este año, el director general y director ejecutivo de Great Eastern Energy Corporation Limited, Prashant Modi, dijo a S&P Commodity Insights que,

En los próximos años, esto (la demanda de gas natural) puede quintuplicarse…

Petronet, el mayor importador de gas natural de la India, está en proceso de construir nuevas instalaciones y ampliar la capacidad existente por una suma de 40.000 millones de rupias (3.900 millones de libras esterlinas) en cuatro años.

Sin embargo, con las crecientes tensiones, es posible que Qatar no obtenga tantos beneficios como le hubiera gustado.

Mozambique

Quizás lo más significativo es que el proyecto de gas de Cabo Delgado, una enorme reserva distribuida en 7.500 hectáreas, ha reanudado sus operaciones después de un retraso de dos años tras la resolución de importantes problemas de seguridad.

El Ministro de Relaciones Exteriores de la India, S Jaishankar, visitó Mozambique en abril de 2023, lo que ayudó a acelerar el proyecto de 64 billones de pies cúbicos (TCF).

Combinadas, ONGC Videsh (OVL), Bharat PetroResources (BPRL) y Oil India (OIL), tres empresas del sector público indio, poseen una participación del 30% en el proyecto de gas natural licuado de 20 mil millones de dólares.

En los últimos cinco años, las importaciones indias de hidrocarburos procedentes de Mozambique se han triplicado y se espera que se expandan aún más si el megaproyecto de gas logra resultados económicos rentables.

Emiratos Árabes Unidos

A principios de este año, la Indian Oil Corporation (IOC) celebró un acuerdo con Abu Dhabi Gas Liquefication Co Ltd para un acuerdo de compra y venta de GNL a largo plazo.

Los Emiratos Árabes Unidos, que representan alrededor del 40% de las importaciones de GNL de la India, suministrarán a la COI 1,2 millones de toneladas anuales de GNL a partir de 2026, durante un período de 14 años.



El COI también ha firmado un acuerdo con TotalEnergies para suministrar 0,8 toneladas anuales de GNL durante un período de 10 años a partir de 2026.

Estos contratos estratégicos desempeñarán un papel importante para satisfacer las necesidades energéticas de la India en el futuro.

Venezuela

Para garantizar un suministro sólido de petróleo crudo, India también se ha acercado a Venezuela tras la reciente decisión de Estados Unidos de levantar las sanciones por un período de seis meses.

A cambio de una mayor libertad de comercio, Caracas acordó permitir que observadores internacionales supervisen las elecciones del próximo año.

Esta es una medida muy bienvenida para las empresas indias como ONGC, que habían invertido mucho en Venezuela y se les ha impedido recuperar cuotas anteriores.

Después de haber importado entre el 5% y el 7% (o aproximadamente 300.000 barriles por día) de sus necesidades de Venezuela antes de 2019, la India buscará negociar un contrato de entrega con un precio con descuento aceptable.

La entrada de producción adicional a los mercados globales también puede ayudar a aliviar los precios del petróleo, contrarrestando hasta cierto punto el impacto de las tensiones geopolíticas en Asia occidental y los recortes de la OPEP+.

Reservas de gas natural

Venezuela también posee las segundas reservas de gas natural más grandes de América y, hasta ahora, sólo ha producido lo suficiente para satisfacer su consumo.

El Servicio de Investigación del Congreso de EE. UU. señala que el país podría estar buscando desarrollar estos recursos para desbloquear nuevas corrientes de valor.

En esta etapa, esto requerirá aprobación regulatoria y legislativa, así como una inversión significativa.

Sin embargo, dada la relación cada vez más profunda con la India, Venezuela puede proporcionar una fuente adicional e invaluable de suministro de GNL en el futuro.

Fuente: CRS

Otras alternativas

El Dr. Ankit Shah, un conocido analista financiero, económico y geopolítico, añadió que India también está negociando con Estados Unidos para obtener derechos sobre ciertos yacimientos de gas.

Conclusión

Debido a la volatilidad de los mercados energéticos y al clima geopolítico más sombrío, la India ha estado tratando de diversificar sus suministros energéticos.

Esto sería un avance saludable tanto en términos de seguridad energética como de precios competitivos a nivel minorista.

La reciente colisión diplomática con Qatar no ha hecho más que resaltar la urgencia de reequilibrar las importaciones de energía.

Otro factor importante a considerar es que Rusia ha insistido en pagos en yuanes por las exportaciones de energía a la India, una oferta que los funcionarios del gobierno preferirían rechazar.

Estas realidades han despertado el interés en otros países como Mozambique, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela y Estados Unidos.

Sanjay Dixit, presentador del popular canal de Youtube The Jaipur Dialogues, cree que,

…no se comprará gas a Qatar en el futuro.

Como segundo cliente más grande de Qatar, esta trayectoria resultaría problemática para el país de Medio Oriente.

Además, economías importantes como Estados Unidos y Europa parecen estar cerca de una recesión, lo que probablemente afectaría negativamente a la demanda.

China también está mostrando una debilidad económica que puede perjudicar aún más a la industria qatarí.

Los lectores interesados pueden encontrar un artículo reciente sobre la situación económica de China en esteenlace.

Por último, será fascinante ver si un alejamiento de la alta dependencia del complejo de gas natural de Qatar le da a la India más influencia en las negociaciones diplomáticas para liberar a los ocho marineros.

Nota: Los comentarios de Sanjay Dixit estaban en hindi y fueron traducidos por mí.