¿Están empezando a desmoronarse los sectores manufacturero y de construcción de Alemania?

Las últimas cifras de producción industrial ajustadas a precios de Alemania se hundieron un 1,4% intermensual durante el mes de septiembre de 2023, marcando la cuarta caída consecutiva en la métrica.

En agosto de 2023 los datos se revisaron al alza del (-)0,2% intermensual al (-)0,1% intermensual.

Sin embargo, la lectura de septiembre de 2023 quedó muy por debajo de las estimaciones de consenso de una caída del 0,1% intermensual, según lo publicado por TradingEconomics.com.

Antes del inicio de esta tendencia de crecimiento negativo, en mayo de 2023, el crecimiento de la producción industrial era del 0% en el mes, registrando así el quinto mes sin crecimiento positivo.

Fuente: TradingEconomics.com

Los bienes de capital, los bienes intermedios y los bienes de consumo experimentaron caídas significativas en la producción de (-)0,2% intermensual, (-)1,9% intermensual y (-)4,9% intermensual, respectivamente.

Este mediocre desempeño se produce tras la declaración del BundesBank en octubre de 2023 de que,

La demanda externa de productos industriales siguió siendo débil.

Los precios más altos en el punto de compra han seguido pesando sobre el espacio minorista y el consumo de los hogares, como se refleja en la fuerte caída de los bienes de consumo.

Desglose por industria

El orgullo de Alemania, su sector automovilístico de clase mundial, sufrió una caída del (-)5% intermensual en septiembre de 2023, mientras que el equipamiento eléctrico cayó un (-)4,4% intermensual.

La mayor pérdida de producción la registró el sector farmacéutico, que disminuyó un 9,2% intermensual.

La ingeniería mecánica fue el punto brillante y mejoró un 4,1% intermensual.

Fuera de la clasificación industrial, la producción de energía cayó un 1,7% intermensual durante el período del informe.

Según la Oficina Federal de Estadística, la producción industrial para el tercer trimestre de 2023 cayó un 2,1% respecto al trimestre anterior.

Los analistas de TradingEconomics.com proyectan que la producción industrial mensual tendrá una tendencia de alrededor del 0,4% hasta 2024 y aumentará al 0,5% en 2025.

PMI de construcción

Siguiendo reflejando el sombrío sector inmobiliario nacional, la publicación del PMI de la construcción de octubre de 2023 de S&P Global tuvo un rendimiento inferior a 38,3 frente al 39,3 del mes anterior, que a su vez había registrado la caída mensual más pronunciada desde abril de 2020.

La medida de octubre estuvo muy por debajo del promedio de 49,7 entre 2013 y 2023, estuvo muy por debajo del pronóstico de 41,5 de los analistas de TradingEconomics.com y marca la decimonovena lectura consecutiva por debajo de 50 desde marzo de 2022.

Los proyectos comerciales también se vieron afectados debido al entorno de altas tasas de interés y la incertidumbre en las perspectivas económicas.

El Dr. Cyrus de la Rubia, economista jefe del Banco Comercial de Hamburgo, señaló:

Las cosas siguen yendo de mal en peor en el sector de la construcción de Alemania… El drama geopolítico en el Medio Oriente está causando repercusiones (debido a los mayores precios del gas y la incertidumbre)… ya que muchos materiales de construcción como ladrillos y aislamientos dependen del gas natural.

Lo preocupante es que la caída de los nuevos pedidos continuó por vigésimo mes consecutivo y también se está acelerando, lo que implica que el sector aún no ha tocado fondo.

Ante una serie de recortes de empleo sectoriales, de la Rubia añadió que la calidad de los subcontratistas ha empeorado, lo que contribuye aún más a reducir la eficiencia de los proyectos.

Señalando un daño duradero, una encuesta sobre las perspectivas de la industria para los próximos doce meses fue negativa.

Otros datos económicos recientes

Las cifras sobre los datos de producción industrial siguen a los datos mejores de lo esperado, pero aún contractivos, del PMI de servicios y el PMI compuesto de octubre de 2023, que se situaron en 48,2 y 45,9, respectivamente.

Las lecturas por debajo de 50 marcan una contracción.

En la publicación de ayer, los datos de pedidos de fábrica se moderaron fuertemente hasta el 0,2% intermensual desde el 1,9% intermensual registrado en agosto de 2023.

Sin embargo, esto estuvo significativamente por encima de las estimaciones de consenso de una caída del (-)1,0% intermensual.

Cabe señalar que los datos de agosto se revisaron drásticamente a la baja desde el 3,9% intermensual tras la presentación de informes incorrectos en la

…fabricación de equipos de procesamiento de datos, sector de productos electrónicos y ópticos…

Conclusión

La producción industrial es crucial para el crecimiento alemán, quizás más que cualquier otra economía avanzada, especialmente debido a su trascendental importancia reputacional.

Mañana, es decir, el miércoles 8 de noviembre, los participantes del mercado seguirán atentamente los datos de inflación al consumo de Alemania, así como las últimas tendencias de inflación armonizadas con la UE en el país.

Esto proporcionará información valiosa sobre la trayectoria elegida por el Banco Central Europeo en su próxima reunión de política monetaria a mediados de diciembre de 2023.

La próxima semana, Alemania también publicará datos de cuenta corriente que captarán mejor el impacto de las altas tasas y la desaceleración de la demanda en las industrias exportadoras.

Los débiles datos económicos entre las fábricas, los proyectos de construcción, la demanda de exportaciones y las elevadas tasas de interés sugieren que los datos del PIB del tercer trimestre de 2023 podrían revisarse a la baja, mientras que la economía puede encaminarse hacia una recesión técnica a finales de este año, y solo provocaría más pérdidas para los sectores manufacturero y industrias de la construcción.