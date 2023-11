Pronóstico del precio de la plata a medida que se estabiliza la relación oro/plata

El precio de la plata se ha movido lateralmente en los últimos días a medida que los inversores reaccionan a la última decisión de la Reserva Federal, las nóminas no agrícolas (NFP) y los datos económicos de China. El par XAG/USD cotizaba a 22,72 el martes, casi un 10% por encima del punto más bajo de octubre. Se mantiene más del 13% por debajo del punto más alto de este año.

Picos en la relación oro/plata

El precio de la plata ha estado en un rango estrecho en los últimos días. La semana pasada, la Reserva Federal decidió dejar los tipos de interés sin cambios entre el 5,25% y el 5,50%. Si bien el banco dejó la puerta abierta a otra subida de tipos, la mayoría de los analistas creen que ya ha terminado.

La otra noticia importante llegó el viernes, cuando Estados Unidos publicó los últimos datos sobre nóminas no agrícolas (NFP). Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la economía añadió 150.000 puestos de trabajo, mientras que la tasa de desempleo aumentó al 3,9%. La tasa de participación laboral y los salarios se desaceleraron ligeramente.

Estos eventos son importantes para la plata debido a su papel como metal precioso. Al igual que el oro, la plata tiende a reaccionar ante las acciones de la Reserva Federal. En la mayoría de los casos, la plata sube cuando la Reserva Federal está recortando las tasas de interés o cuando insinúa recortes de tasas.

El precio de la plata también reaccionó a las últimas cifras del PMI manufacturero de todo el mundo. Las cifras económicas de China mostraron que el PMI cayó a 49 en octubre. Lo mismo ocurrió en otros países industrializados como Estados Unidos y Europa.

La plata reacciona a estas cifras debido a su uso en el sector industrial. Se utiliza para fabricar productos como paneles solares, semiconductores y productos de cocina.

Mientras tanto, los últimos datos de China mostraron que las exportaciones cayeron un 6,4% en octubre, peor que la estimación mediana del -3,3%. Las importaciones, por el contrario, aumentaron un 3%, mejor de lo esperado: un 6,2%. Su superávit comercial total se redujo a $405 mil millones de dólares.

La plata ha tenido un desempeño inferior al del oro en los últimos meses. La relación oro/plata saltó a $88 dólares, el punto más alto desde marzo de 2023. Ha aumentado más del 15% desde el punto más bajo de este año. En la mayoría de los casos, si la proporción oro/plata es alta, significa que es correcto comprar plata.

Previsión del precio de la plata

Gráfico XAG/USD de Tradingview

En el gráfico diario vemos que el precio de la plata se ha movido recientemente en un rango estrecho. Se ha movido por debajo de la línea de tendencia descendente que se muestra en amarillo. Esta línea de tendencia conecta las oscilaciones más altas desde el 4 de mayo. También se ha movido entre los niveles de retroceso de Fibonacci del 50% y el 61,8%.

El precio también está unos puntos por encima del nivel de soporte crucial de $22,14 dólares, la oscilación más baja del 23 de junio. Por tanto, las perspectivas para el metal son neutrales por ahora. Los puntos clave de soporte y resistencia a tener en cuenta estarán en $22,13 dólares y $23,70 dólares.