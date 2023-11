Shiba Inu lanza un sorteo de 1000 NFT, los analistas predicen la reducción a la mitad de Bitcoin, las nuevas monedas emergentes publican ganancias

Shiba Inu ha lanzado la revista Shib para mantener a su comunidad actualizada sobre eventos y desarrollos dentro del ecosistema. También lanzó un sorteo de NFT para nuevos suscriptores. Mientras tanto, los analistas han predicho ganancias alcistas para Bitcoin y Everlodge.

Shiba Inu presenta la revista SHIB con un sorteo de 1.000 NFT

El equipo de Shiba Inu ha anunciado el lanzamiento de “The Shib Magazine”. Esta revista se publicará semanalmente. Su objetivo es mantener actualizada a la comunidad Shiba Inu con las últimas novedades sobre SHIB y Shibarium. Como muestra de agradecimiento, Shiba Inu ha lanzado un sorteo especial para los primeros 1.000 suscriptores de la revista.

Según el anuncio, estos afortunados suscriptores recibirán un NFT único con la portada de la revista. La moneda Shiba Inu también continuó con sus movimientos de precios al alza en noviembre. Según los datos de Shiba Inu CoinMarketCap, el precio de SHIB ha aumentado a $0,00000838 dólares.

Esto representa un aumento del 5,8% y del 15,8% en el gráfico de precios semanal y mensual de Shiba Inu. Mientras tanto, los indicadores técnicos de Shiba Inu son alcistas, una señal de que el token Shiba Inu podría registrar más ganancias pronto.

Pronóstico del precio de Bitcoin (BTC) para el evento de reducción a la mitad

Bitcoin (BTC) ha cotizado por debajo de los $35.500 dólares durante aproximadamente dos semanas después de su último repunte de precios. El potencial de un posible ETF spot de Bitcoin había provocado un repunte en el mercado, empujando el precio de Bitcoin al nivel de precios de $35.000 dólares. Además, los inversores en criptomonedas también están entusiasmados con la reducción a la mitad de Bitcoin prevista para abril de 2024.

Si observamos los indicadores técnicos de Bitcoin, el precio de Bitcoin se negocia por encima de las EMA de 50 y 200 días. Además, su RSI se encuentra en la región de sobrecompra en 76,63, una señal de que los alcistas tienen el control. Por lo tanto, la predicción del precio de Bitcoin es actualmente alcista.

Según la predicción de Forbes Advisor, BTC alcanzará un nuevo máximo histórico después de la reducción a la mitad de Bitcoin. Se pronosticó un rango de $100,000 por BTC. Alliance Bernstein está de acuerdo con esto y predice que el precio de Bitcoin alcanzará los $150.000 dólares en 2025.

Everlodge (ELDG), su llave al mercado inmobiliario de $280 billones de dólares

Si bien Shiba Inu y Bitcoin han llamado la atención de la gente, es importante señalar que su potencial de crecimiento a largo plazo puede no igualar al de Everlodge (ELDG). Este nuevo mercado inmobiliario está haciendo algo único al utilizar NFT respaldadas por propiedades para permitir la propiedad compartida.

Específicamente, Everlodge planea convertir casas, villas y hoteles de vacaciones en NFT. Esto permitiría a las personas con ingresos más bajos ingresar al mercado inmobiliario de $280 billones de dólares. Las personas pueden invertir en bienes raíces con sólo $100 dólares. Everlodge ofrece un ecosistema completo que incluye un mercado, una plataforma de lanzamiento, un club de recompensas y una plataforma de préstamos.

Además, incluso puede utilizar los NFT de su propiedad para obtener préstamos a corto y medio plazo. El Rewards Club brindará a sus miembros estadías de cortesía en diferentes propiedades y hoteles dentro del ecosistema. Sin embargo, esto depende del nivel del miembro, e incluso pueden vender sus noches gratis en el mercado de Everlodge por dinero extra.

Además, InterFi Network y BlockAudit han auditado y aprobado el contrato inteligente de la plataforma. Esto significa que los usuarios no necesitan preocuparse por perder sus inversiones o activos. Actualmente, puedes comprar el token Everlodge por sólo $0,023 dólares cada uno. Curiosamente, los analistas han pronosticado un aumento de precios del 3.000% en las próximas semanas.

