A medida que el mercado de las criptomonedas se recuperaba, los tokens Injective (INJ) y Bonk (BONK) emergieron como algunas de las mejores altcoins.

Sin embargo, a medida que el mercado opera de manera lateral, los inversores buscan otras mejores altcoins para comprar. Una criptomoneda, Rebel Satoshi (RBLZ), ha eclipsado a otras para emerger como una de las favoritas.

Rebel Satoshi sube durante la preventa mientras el mercado cotiza lateralmente

Rebel Satoshi lleva el nombre del revolucionario inventor de Bitcoin Satoshi Nakamoto. Además, la misión de Rebel Satoshi está inspirada en el revolucionario Guy Fawkes. El proyecto de moneda meme, Rebel Satoshi, está diseñado para provocar una revolución impulsada por sus miembros Recusantes.

El token $RBLZ, que sirve como token de gobernanza para Rebel Satoshi, se lanzó en la Noche de Guy Fawkes. El objetivo es alcanzar una capitalización de mercado de $100 millones de dólares para el token RBLZ de Rebel Satoshi. Rebel Satoshi ha asignado el 50% del suministro total de $RBLZ de 250 millones al público.

La preventa de RBLZ está actualmente en marcha en la plataforma Rebel Satoshi. Actualmente, la preventa se encuentra en la Ronda 2 de Warriors después de aumentar un 80% desde su Ronda Early Bird inicial. El precio de RBLZ en la ronda actual es de $0,018 dólares. Al final de la preventa, RBLZ aumentará un 150% hasta alcanzar los $0,025 dólares antes de cotizar en las principales bolsas. Esto convierte a RBLZ en una de las mejores criptomonedas para comprar en este momento.

Injective alcanza un nuevo máximo histórico mientras los expertos prevén una caída

El 30 de noviembre, Injective Protocol anunció su próxima actualización de Volan que se lanzará en unas pocas semanas. A esto le siguió la integración de Injective Nexus y su disponibilidad en BitQuery por parte de Google Cloud el 9 de diciembre. Ledger Wallet también integró el token Injective, INJ, el 9 de diciembre.

Debido a estos acontecimientos, el token Injective, INJ, se recuperó a pesar de que el mercado cotizaba lateralmente. Desde $16,76 dólares el 30 de noviembre, INJ subió un 86,5% hasta alcanzar $31,26 dólares el 16 de diciembre. Este es un nuevo máximo histórico para el token Injective, INJ.

Sin embargo, a medida que el mercado opera de forma lateral, los expertos predicen que el precio de INJ caerá en las próximas semanas. Predicen una caída del INJ por debajo de los $30 dólares debido a la recogida de beneficios por parte de los primeros inversores de Injective (INJ).

Bonk entra en redistribución a medida que comienza la venta masiva de ballenas

El token BONK ha experimentado un repunte sin precedentes en las últimas semanas. El enorme repunte de los precios se debió a que el mercado de las criptomonedas se volvió ecológico y a las crecientes asociaciones de BONK. Por ejemplo, BONK se unió al Solana Speedrun con una pista patrocinada el 30 de noviembre.

Con espíritu navideño, BONK anunció que las Nice Lists de BONKmas estarán disponibles a partir del 13 de diciembre. El token se lanzó en Coinbase y Binance el 14 y 15 de diciembre, respectivamente.

Como resultado, el token BONK subió un 525% de $0,0000040 dólares el 30 de noviembre a $0,0000250 dólares el 16 de diciembre. Sin embargo, los desarrolladores de BONK vendieron BONK por valor de más de $25 millones de dólares el 15 de diciembre en medio del aumento de precios.

Los expertos prevén una nueva liquidación de ballenas en las próximas semanas. Por lo tanto, predicen que el precio del BONK caerá por debajo de $0,0000200 dólares en breve.

