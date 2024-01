Intercambios híbridos y el futuro de DeFi: ¿Pullix (PLX) está listo para dominar?

Pullix, un nuevo intercambio híbrido actualmente en preventa, está atrayendo la atención del mercado ya que los analistas señalan su $PLX nativo como un token potencial de 100x.

Mientras examina los mercados y considera el siguiente paso de inversión, esto es lo que quizás necesite saber sobre los intercambios híbridos. Descubra también qué podría hacer que Pullix ($PLX) se destaque del resto.

Intercambios híbridos en 2024 y más allá

El año está llegando a su fin y las tendencias y predicciones criptográficas para 2024 están llegando con fuerza y rapidez. En medio de las opiniones y pronósticos de los expertos, se encuentran algunos temas recurrentes, que incluyen inteligencia artificial, juegos, activos del mundo real (RWA), BRC20 e intercambios híbridos. Según algunos analistas, el futuro de las finanzas descentralizadas (DeFi) podrían ser los HEX.

Dado que la brecha entre las finanzas tradicionales y DeFi se reduce continuamente, el mercado ha adoptado lentamente la idea de un intercambio híbrido que brinde a los usuarios los beneficios de un intercambio combinado centralizado (CEX) y descentralizado (DEX).

Varias plataformas están haciendo de este el futuro del comercio de criptomonedas, y se espera que la innovación, la seguridad y la liquidez que las acompañan proporcionen el impulso para una mayor adopción. Pero la búsqueda de esto no es fácil, como lo demuestra la reciente interrupción de Ankex, un HEX desarrollado por el proveedor de infraestructura DeFi Qredo Network.

Ankex era un intercambio híbrido que intentaba dominar el espacio con sus características CEX y DEX. Después de estar en desarrollo desde 2022 y en la cúspide de su lanzamiento público beta, de repente anunció que cerraría a principios de este mes.

Según se informa, la plataforma atribuyó la decisión al impacto del mercado bajista, y el colapso de FTX probablemente se sume al impacto general. Si bien es desafortunado, el desarrollo tiene al mercado observando el potencial que presenta un nuevo proyecto: Pullix.

¿Qué es Pullix ($PLX)?

Pullix (PLX) es una plataforma de intercambio híbrida que busca abordar los problemas de liquidez de DeFi y al mismo tiempo brindar a los usuarios la oportunidad de comerciar y ganar dinero en un entorno seguro y fácil de usar. Su preventa está actualmente en auge a medida que los inversores expresan confianza, una perspectiva que hace que los analistas apunten a un posible repunte posterior a la preventa para su token nativo $PLX.

Aunque aún está en desarrollo, las características de intercambio híbrido del proyecto que lo diferencian de los CEX y DEX son lo que los usuarios anticipan aprovechar en 2024 y más allá.

Por ejemplo, los usuarios preocupados por la custodia de sus activos en plataformas centralizadas luego de colapsos y ataques recientes encontrarán la oportunidad de comerciar en cadena y ganar mientras aprovechan la autocustodia como una perspectiva tentadora.

Al igual que con otras plataformas, Pullix busca incentivar a sus usuarios para que proporcionen liquidez ofreciendo a los poseedores de tokens la oportunidad de ganar recompensas mediante apuestas y rendimiento agrícola. Sin embargo, ningún otro intercambio presenta una oportunidad de ganancias en la que los usuarios puedan contribuir a la liquidez de los creadores de mercado automatizados mientras se benefician de una parte de los ingresos diarios de la plataforma.

Parte de los ingresos también se utilizará para comprar y quemar tokens $PLX, un mecanismo inflacionario que ayudará a impulsar los precios futuros. Para darle aún más sabor a esto, están los diferenciales ajustados y los cargos de comisión del 0% disponibles para los usuarios.

Conclusión

Los expertos han opinado que las nuevas plataformas que lo hagan bien en términos de brindar a los usuarios lo mejor de los intercambios centralizados y descentralizados, brindando soluciones a problemas incipientes como violaciones de seguridad, experiencia del usuario y liquidez, podrían dominar la industria.

Los CEX pueden prosperar y los DEX están creciendo, pero un intercambio híbrido que combine ambos mundos podría ser el futuro. El documento técnico y la hoja de ruta de Pullix apuntan a un proyecto diseñado para lograr este objetivo. Su preventa ha recaudado más de $1,1 millones de dólares en la etapa 3, con un precio de $PLX de $0,044 dólares por token para ofrecer una entrada probable de ganga antes de su lanzamiento.

Aparte de las características destacadas anteriormente, ¿qué más podría hacer que Pullix se destaque y potencialmente domine? Descubra más sobre este proyecto aquí.