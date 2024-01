Osmosis (OSMO) se destacó en diciembre, siendo testigo de un notable aumento del 185,72% en los últimos 30 días. Mientras el mercado observa con entusiasmo la trayectoria de OSMO, otro jugador, otro nuevo proyecto criptográfico llamado Pullix, está causando sensación con su enfoque único de negociación y su preventa de tokens nativos en curso.

Profundicemos en los acontecimientos recientes en torno a Osmosis, exploremos su predicción de precios y revelemos los detalles de la preventa en curso de Pullix.

Ósmosis: notable aumento de precios en diciembre

Osmosis, la cadena de aplicaciones DEX construida sobre el SDK de Cosmos, ha seguido una notable trayectoria ascendente en los últimos 30 días. Con una ganancia del 185,72% en este período, OSMO ha demostrado una tendencia alcista, marcando un aumento del 505,38% en el mediano plazo y un aumento sustancial del 155,83% durante el año pasado.

Gráfico del precio de Osmosis

A pesar de un alto nivel de volatilidad, Osmosis ha registrado 24 días verdes en los últimos 30, lo que demuestra su resiliencia y el favor del mercado.

Predicción del precio de OSMO: la perspectiva alcista

Los indicadores técnicos pintan un panorama alcista para Osmosis (OSMO). Con un sentimiento alcista del 90% y una lectura del índice Fear & Greed de 73 (Codicia), el mercado es optimista. Se prevé que la moneda, cuyo precio actual es de $1,65 dólares, supere los $2,0 dólares a finales de año.

Los niveles de soporte clave a tener en cuenta son $1,52 dólares, $1,49 dólares y $1,46 dólares, junto con niveles de resistencia de $1,58 dólares, $1,61 dólares y $1,64 dólares, que proporcionan puntos de referencia cruciales tanto para los comerciantes como para los inversores.

El desempeño reciente, junto con el sentimiento positivo, posiciona a OSMO para un crecimiento potencial. Sin embargo, se recomienda precaución, dada la volatilidad inherente del mercado de criptomonedas.

Pullix: cerrando la brecha en el comercio de DeFi

A medida que Osmosis continúa su impulso ascendente, la comunidad criptográfica también habla de Pullix, un nuevo intercambio comercial híbrido que desafía el status quo. Pullix tiene como objetivo cerrar la brecha entre los intercambios descentralizados y centralizados, ofreciendo a los usuarios una experiencia comercial completa y segura.

Pullix aborda el problema de liquidez en las finanzas descentralizadas (DeFi) adoptando un enfoque híbrido único. Se distingue por características como una gran liquidez, un apalancamiento de hasta 1000:1, cero comisiones con diferenciales ajustados y un modelo de gobernanza impulsado por la comunidad. El enfoque híbrido único de la plataforma tiene como objetivo abordar problemas comunes en el sector, incluidos los altos costos comerciales, la falta de variedad de activos y las incertidumbres regulatorias.

Combinando las fortalezas de los intercambios descentralizados y centralizados, Pullix incentiva a los usuarios a proporcionar liquidez, garantizando una mejor liquidez y precios competitivos.

El token PLX nativo, que se encuentra actualmente en etapa de preventa, está en el corazón del ecosistema de Pullix. Más allá de facilitar las transacciones, los titulares de PLX disfrutan de un revolucionario mecanismo “Trade-to-Earn”, que les permite beneficiarse de los ingresos diarios del intercambio. Este innovador modelo de reparto de ingresos distingue a Pullix en el espacio criptográfico.

La preventa de PLX, actualmente en la etapa 4, ha recaudado $1.603.843 dólares, quedando el 54,2%.

Conclusión

En el panorama en constante evolución de las criptomonedas, el ascenso conjunto de Osmosis y Pullix es cautivador. El impulso alcista de OSMO y el enfoque innovador de Pullix subrayan el potencial de cambios transformadores en la esfera del comercio de criptomonedas.

A medida que avanza la preventa de Pullix y la predicción de precios de OSMO genera entusiasmo, los inversores se encuentran en la intersección de la innovación y la oportunidad.