¿Pueden Memecoins competir con las aplicaciones prácticas de NuggetRush?

En el pasado reciente se han lanzado nuevas monedas meme todos los días porque es muy fácil crearlas. Sin embargo, no todas las monedas meme ganan popularidad como Dogecoin y Shiba Inu, ya que fueron las primeras en lanzarse en esta categoría.

La aparición de una nueva moneda meme llamada NuggetRush ha cambiado la tendencia en el mercado de las criptomonedas. Se considera una de las mejores monedas alternativas para comprar dadas sus aplicaciones prácticas para los inversores. Ya sean juegos, apuestas o impuestos, NuggetRush tiene presencia en todas las secciones. Eso nos lleva a una pregunta interesante: ¿pueden las monedas meme competir realmente con las criptomonedas que ofrecen casos de uso del mundo real?

Exploremos esto en detalle comparando las características de NuggetRush con otras monedas meme.

Juegos P2E: más que diversión

Copy link to section

NuggetRush presenta un nuevo modelo de juego Play-to-Earn (P2E) para quienes forman parte de su ecosistema. Es un cambio significativo con respecto al uso típico de monedas meme. En el juego P2E, los jugadores participan en la extracción de oro virtual para ganar recompensas en dinero real por sus logros. Esto la convierte en una de las mejores inversiones en criptomonedas ya que podrás disfrutar de una actividad interactiva y amena.

Por lo tanto, no solo estás invirtiendo en la parte divertida de esta moneda meme, sino que también obtienes recompensas por demostrar tus habilidades de juego. Sé parte de este juego jugando solo o formando equipos con otros jugadores. Esta característica diferencia a NuggetRush de otras monedas meme que podrían no estar tradicionalmente interesadas en las criptomonedas.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Apuesta de NFT: ganar mientras se mantiene

Copy link to section

NuggetRush ha llevado el concepto de NFT un paso más allá al ofrecer apuestas. Los usuarios pueden apostar sus NFT para obtener rendimientos adicionales de hasta el 20% anual. Este es un enfoque innovador en el mundo de los coleccionables digitales. Esta característica no está presente en otras monedas meme y le brinda la oportunidad de obtener ingresos pasivos.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Una vez que compres NuggetRush en su preventa, podrás apostar una parte de esos tokens durante 12 meses o más.

Este es un excelente caso de uso para aquellos inversores que prefieren rentabilidades a largo plazo para sus inversiones. La participación de NFT no está disponible en ninguna otra moneda meme en este momento y esto podría ayudar a NuggetRush a convertirse en una de las principales monedas alternativas después de su lanzamiento.

Periodo de tenencia: Estabilidad en la volatilidad

Copy link to section

Muchos inversores a menudo rechazan su sueño de obtener grandes beneficios en criptomonedas por temor a una gran volatilidad en esta industria. Una altcoin que esté en la cima este mes puede bajar el próximo mes; tal es la naturaleza volátil de las criptomonedas. Para superar este problema, los fundadores de NuggetRush han realizado una lluvia de ideas para idear una estrategia de período de tenencia.

NuggetRush es la altcoin a tener en cuenta, ya que esta estrategia ha funcionado a su favor para evitar cualquier volatilidad importante en su precio. Generalmente, los precios bajan cuando muchas personas comienzan a vender sus tokens en el mercado abierto.

Esto crea un desequilibrio entre los compradores y vendedores activos. Los inversores de NuggetRush obtendrán sus tokens en un período predefinido para que no puedan venderlo todo de una sola vez. Esto mantiene estable el precio de la moneda para que todos salgan ganando.

Otra cosa importante es que puede maximizar su inversión porque tiene una política de cero impuestos sobre la compra y venta de tokens. Una parte de su inversión se destina a las tarifas de transacción y afecta los rendimientos generales. Entonces, a NuggetRush se le ocurrió una idea única para brindar el mejor rendimiento posible a sus inversiones al tener cero impuestos.

Tokenomía sólida: un enfoque que prioriza al público

Copy link to section

La asignación de tokens es muy importante para el éxito de cualquier moneda meme. NuggetRush ha seleccionado cuidadosamente su estructura al asignar el 43% de los tokens al público a través de su preventa abierta. Esto significa que una comunidad diversa de usuarios podrá comprar los tokens para que haya una distribución amplia. También puedes obtener los beneficios de este nuevo proyecto ICO siendo uno de los primeros inversores.

Pensamientos finales

Copy link to section

Las monedas meme se están alejando del centro de atención con nuevas criptomonedas que ofrecen casos de uso del mundo real. Para mantenerse al día con la competencia, NuggetRush ha agregado aplicaciones prácticas para marcar la pauta para el crecimiento exponencial en el mercado actual. Con características significativas como juegos para ganar dinero, apuestas NFT y un período de tenencia, podría ser una de las mejores altcoins para comprar ahora.

Para todo lo relacionado con NUGX, puede visitar el sitio web de preventa de NuggetRush.