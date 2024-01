El dominio de Ethereum (ETH) sobre el mercado de las criptomonedas se vio un poco sacudido después de que sus saldos cambiarios cayeran en picada recientemente. Según datos de Santiment, su suministro total en los principales intercambios de cifrado disminuyó drásticamente durante los siete días que finalizaron el 20 de diciembre de 2023.

Lo que mantuvo al mercado de buen humor fue el sólido desempeño de dos tokens: Kaspa (KAS) e InQubeta (QUBE). Las dos criptomonedas han llamado la atención de los inversores y han ascendido rápidamente a la cima.

InQubeta ha conseguido una gran base de usuarios en tan solo unos meses. La plataforma ayuda a las empresas en ciernes a encontrar patrocinadores para proyectos basados en inteligencia artificial. Incluso ha conseguido una posición superior en las listas de las mejores ICO de criptomonedas de muchos analistas.

Con innovaciones pioneras en IA en todas las industrias, InQubeta ayuda a los usuarios de criptomonedas a aprovechar la oportunidad adecuada en el momento adecuado. Su financiación de preventa asciende actualmente a $7,6 millones de dólares y los expertos han elogiado sus casos de uso únicos.

InQubeta: llevando las startups de IA al siguiente nivel

Copy link to section

InQubeta ha superado las expectativas con su modelo único. El modelo mantiene contentos tanto a las startups como a sus inversores con un ecosistema de inversión transparente. Permite a las empresas emergentes acceder a una red de inversores que buscan ser parte de su viaje de crecimiento.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Su criptomoneda nativa, el token QUBE, es la única moneda en la que se aceptan pagos. El uso de un único token para todas las transacciones también mantiene la uniformidad en la red.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

El token tiene un suministro de 1.500 millones y el 65% está destinado a la venta. El resto del token se destina a pagar gastos como asesores y honorarios legales, mantener la liquidez y distribuir recompensas.

QUBE es el token favorito actual que te hace olvidar todas las preocupaciones sobre qué criptomonedas comprar ahora. El token QUBE se construyó con un carácter deflacionario que actúa como escudo para los retornos contra la inflación. Cuando el mercado está bajo presiones inflacionarias, la oferta de tokens QUBE se vuelve más escasa. La baja disponibilidad de los tokens mantiene estable su valor y minimiza las fluctuaciones de precios.

Para ayudar a las empresas emergentes y a los inversores a interactuar sin problemas, InQubeta ha diseñado un mercado NFT. Los NFT vendidos en el portal son activos tokenizados que representan el proyecto de inicio.

Una empresa que necesite financiación presentará una oferta con detalles sobre las recompensas que le esperan a un inversor potencial. Estas ofertas se crean como NFT y se cargan en el mercado para comodidad de todos.

Los inversores a los que les guste un proyecto pueden comprar el NFT, o fracciones del mismo, y pagar con tokens QUBE. Una vez que se procesa el pago, las nuevas empresas pueden conectarse con una creciente comunidad de partes interesadas que están ansiosas por respaldar sus proyectos de IA.

Kaspa contrata a 30 embajadores para impulsar el alcance global

Copy link to section

Ampliamente considerada como una de las altcoins a tener en cuenta este año, Kaspa es una cadena de bloques de Capa 1 que implementa el protocolo blockDAG. El protocolo blockDAG es una tecnología de contabilidad digital que resulta útil para el procesamiento paralelo de transacciones y su confirmación rápida. Su token nativo es KAS.

La plataforma anunció recientemente que ha reclutado a 30 embajadores de Kaspa para aumentar su alcance a nivel mundial. En el marco de la iniciativa Kaspa Ambassador, las personas con conocimientos básicos sobre la plataforma trabajan para generar más conciencia sobre ella.

Animan a desarrolladores, instituciones educativas, inversores y comerciantes a explorar nuevos casos de uso con Kaspa. Cada embajador representa a Kaspa en su región local.

Lif3 cambiará a la cadena de bloques Ethereum

Copy link to section

Ethereum es una red blockchain popular que impulsa múltiples tipos de soluciones descentralizadas que incluyen dApps, NFT y rollups. Su token nativo es ETH. Ethereum tiene una vibrante comunidad de desarrolladores y es conocido por sus kits de herramientas que ayudan a implementar rápidamente dApps.

La cadena de bloques apareció recientemente en las noticias después de que la plataforma de apuestas Lif3 anunciara que migraría a la red Ethereum para mejorar su accesibilidad y eficiencia.

El equipo dijo que el cambio le ayudaría a simplificar las compras para sus usuarios y crear un margen de expansión. Anteriormente, la plataforma funcionaba con la red Fantom.

Conclusión

Copy link to section

En un mercado en constante evolución, Ethereum, InQubeta y Kaspa se han convertido en algunas de las mejores criptomonedas para comprar tras su desempeño reciente. En gran medida se han mantenido estables y su potencial de crecimiento les da una ventaja cuando se trata de ver el panorama general.

Sus características únicas han sido diseñadas para garantizar que cualquiera pueda aprovechar el ecosistema DeFi para la creación de riqueza. Estos tres tokens podrían ser una adición ideal a una cartera en el Año Nuevo.

Para todo lo relacionado con QUBE, puede visitar el sitio web de preventa de InQubeta.