A medida que comienza 2024, Solana (SOL) se ha convertido en un pionero, superando a Ethereum en volumen de monedas estables y dominando el interés de búsqueda. Al mismo tiempo, Pullix, un próximo intercambio híbrido, causó sensación con su preventa de tokens PLX “Trade-To-Earn”.

Profundicemos en estos importantes desarrollos que han cautivado la atención tanto de los entusiastas de las criptomonedas como de los inversores.

Solana supera a Ethereum en volumen de monedas estables

En un paso monumental, Solana ha superado a Ethereum en el volumen de transacciones de monedas estables. Si bien Ethereum sigue siendo la cadena más dominante en lo que respecta a la capitalización de mercado total de las monedas estables emitidas según los datos de DeFilama, la cantidad de transacciones de monedas estables realizadas en Ethereum durante los últimos siete días ha superado la realizada en Ethereum según los datos de Artemis..

Screenshot del volumen de transferencia de Stablecoin en el terminal Artemis

Según la información de Artemis, el volumen de monedas estables negociadas en Solana durante los últimos siete días asciende a aproximadamente $103 mil millones de dólares en comparación con los $90,87 mil millones de dólares de Ethereum.

El volumen de stablecoin transferido en diferentes cadenas en los últimos 7 días

Una vez aclamado como un “asesino de Ethereum”, Solana ha solidificado su posición como un formidable jugador de blockchain, mostrando un crecimiento y una participación de los usuarios notables. El vibrante ecosistema de blockchain, marcado por actividades que van desde la locura de las inscripciones hasta la manía de las memecoins, contribuyó a este hito.

El aumento de Solana en el volumen de monedas estables subraya su creciente popularidad, y los comerciantes encuentran valor en su sólida infraestructura y diversas ofertas, incluida la moneda meme BONK de tendencia y el teléfono Solana Saga. Los lanzamientos aéreos como Jito Airdrop y el aumento de los intercambios descentralizados (DEX) en Solana también han impulsado el ascenso de la cadena de bloques, elevando su capitalización de mercado a más de $50 mil millones de dólares. Este impulso posiciona a SOL como un actor destacado en el mercado de las criptomonedas.

Solana (SOL) supera a Ethereum en la búsqueda de Google

Más allá de la destreza transaccional, Solana ha eclipsado a Ethereum en interés de búsqueda, lo que indica un cambio en la curiosidad de los entusiastas de las criptomonedas. Los datos de Google Trends revelan que del 17 al 23 de diciembre, el término “Solana” obtuvo una puntuación de interés de búsqueda más alta que “Ethereum” en varias regiones, incluidas España y Filipinas.

Este aumento en el interés de búsqueda se puede atribuir a los logros recientes de Solana, incluida la superación de XRP de Ripple y BNB de Binance en capitalización de mercado. La apreciación del precio de blockchain, los intercambios descentralizados que registraron más de $28 mil millones de dólares en volumen solo en diciembre y la anticipación de próximos lanzamientos de tokens han contribuido a este mayor interés en Solana.

Pullix (PLX): nueva altcoin compitiendo con SOL por el primer puesto

En medio del entusiasmo que rodea a Solana (SOL), Pullix (PLX) se ha convertido en un contendiente digno de mención.

Pullix, un innovador intercambio híbrido cuyo lanzamiento está previsto para enero de 2024, revolucionará el panorama comercial al combinar a la perfección características de intercambio centralizadas y descentralizadas. La plataforma aborda cuestiones críticas, como los problemas de liquidez en DeFi, y ofrece una solución unificada para los comerciantes.

En el corazón del ecosistema de Pullix se encuentra el token PLX, denominado la primera criptomoneda “Trade-to-Earn” del mercado criptográfico, que se encuentra actualmente en etapa de preventa. El token permite a los usuarios obtener recompensas instantáneas por operar en la plataforma y completar desafíos. La preventa de PLX ha generado un gran revuelo, y los analistas predicen un aumento del 580% durante la preventa y un aumento potencial de 100 veces tras el lanzamiento.

El exclusivo mecanismo de reparto de ingresos del token PLX distingue a Pullix, ya que permite a los poseedores de tokens beneficiarse de los ingresos diarios del intercambio y obtener un ingreso pasivo fijo. Al incentivar a los usuarios a proporcionar liquidez, Pullix pretende mejorar la liquidez y ofrecer precios más competitivos en comparación con otras plataformas, atrayendo aún más a los comerciantes a su ecosistema.

Conclusión

En el panorama en constante evolución de las criptomonedas, el desempeño estelar de Solana y el enfoque innovador de Pullix significan un cambio hacia la innovación y las plataformas centradas en el usuario.

El dominio de Solana en el volumen de monedas estables y el interés de búsqueda, junto con el éxito de la preventa de Pullix y la introducción del token PLX, demuestran el dinamismo y el potencial dentro del mercado de las criptomonedas.