Los precios del aluminio se mantuvieron nerviosos después de otra serie de cifras económicas débiles esta semana. Los datos de TradingView muestran que el precio al contado del aluminio se cotizaba a $2.300 dólares la onza el jueves, mucho menos que el máximo de la semana pasada de $2.392 dólares. Sigue estando un 14% por debajo de su punto más alto en 2023.

Desafíos de la oferta y la demanda

El precio del aluminio retrocedió después de las cifras relativamente débiles del PMI manufacturero de Asia y otros países industriales. En China, el mayor consumidor, los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (BNE) revelaron que el PMI manufacturero retrocedió a 49 en diciembre.

La misma tendencia se produjo en Estados Unidos, donde un informe del ISM mostró que el PMI manufacturero subió ligeramente hasta 47,4. En Europa, la cifra del PMI también quedó por debajo de 50. Una lectura del PMI por debajo de 50 suele ser una señal de que al sector manufacturero no le está yendo bien.

Los precios del aluminio tienden a seguir las tendencias en las industrias manufacturera y de la construcción. Esto se debe a que se utiliza para fabricar artículos como marcos de ventanas, repuestos para aviones y automóviles, utensilios y latas, entre otros.

El aluminio también tiende a seguir la política monetaria global. Cayó en 2023 cuando los bancos centrales de Estados Unidos y Europa intensificaron su campaña de subidas de tipos de interés. La Reserva Federal subió su tasa a un máximo de dos décadas del 5,50%, mientras que el Banco Central Europeo (BCE) subió a un nivel récord.

Las altas tasas de interés afectan los precios del aluminio porque impactan el consumo y la actividad manufacturera. Hay señales de que la Reserva Federal retrasará sus recortes de tipos a medida que continúe la crisis en Oriente Medio. En una declaración del miércoles, Tom Barkin de la Reserva Federal dijo que la Reserva Federal podría incluso subir las tasas este año.

Mientras tanto, el aluminio ha experimentado un excedente de oferta, ayudado por la fuerte producción rusa. Esto explica por qué se ha ido acumulando el almacenamiento en los almacenes de la Bolsa de Metales de Londres (LME). Aunque los países occidentales han anunciado sanciones contra Rusia, los compradores extranjeros todavía pueden comprar su aluminio.

De cara al futuro, los precios del aluminio podrían tener un buen desempeño, ayudados por una recuperación de la economía global a medida que los bancos centrales comiencen a flexibilizar sus políticas. Esto explica por qué los precios del mineral de hierro se han disparado considerablemente en los últimos meses.

Además, el metal se verá respaldado por el crecimiento de las industrias civil y de defensa. Además, se espera que la industria del automóvil tenga un buen desempeño este año, impulsada por los vehículos ICE y eléctricos. En una nota reciente, los analistas de ING dijeron:

“Nuestra perspectiva a corto plazo sigue siendo de neutral a bajista para la demanda, y no prevemos una recuperación sustancial antes del segundo trimestre de 2024, que debería ser el punto de partida para los recortes de tipos de la Fed de Estados Unidos”.

Previsión del precio del aluminio

En cuanto al gráfico diario, vemos que el precio del aluminio ha estado en un estado de ánimo de recuperación constante en las últimas semanas. Sin embargo, recientemente el precio ha retrocedido a medida que se disiparon las preocupaciones sobre la economía de China. En este retroceso, el aluminio ha caído por debajo del nivel de soporte clave de $2.362 dólares, la oscilación más alta del 2 de octubre.

El aluminio se mantiene por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 25 días. También se acerca la primera resistencia de la herramienta Andrews Pitchfork. Por lo tanto, sospecho que el metal tendrá cierta volatilidad a corto plazo y luego se recuperará en los próximos meses. Se confirmarán más ventajas si el precio se mueve por encima del máximo anual de $2.391 dólares.