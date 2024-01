Después de que Bonk (BONK) pisara el freno tras su meteórico ascenso en los últimos dos meses, otra moneda meme de Solana, Myro (MYRO), aspira a hacerse cargo.

¿Es esta moneda meme con temática de perros recientemente lanzada una mejor compra hoy? ¿O podría valer la pena invertir en el gran éxito de preventa Memeinator (MMTR) en medio de las proyecciones del mercado alcista para 2024?

Myro (MYRO) hace un gran movimiento cuando Bonk resbala

El precio de Bonk, con sede en Solana, subió a un máximo histórico de $0,00003416 dólares en diciembre, cuando el token meme obtuvo listados en importantes intercambios de cifrado. La subida de SOL a precios superiores a $123 dólares se produjo cuando el repunte de BONK le ayudó a cambiar la capitalización de mercado de Pepe (PEPE).

Pero BONK está luchando por ganar impulso con una caída del 44% en las últimas dos semanas, esto se produce cuando el precio de SOL cae por debajo de los $100 dólares. La capitalización de mercado de Bonk ha disminuido de más de mil millones de dólares a alrededor de $621 millones de dólares actualmente. En medio de esta caída de Bonk, ¿Myro (MYRO) se convertirá en el nuevo rey de los memes caninos del ecosistema de Solana?

Myro es una moneda meme que lleva el nombre del perro mascota del cofundador de Solana, Raj Gokal. Lanzado en noviembre y buscando dominar el ecosistema de monedas meme de Solana, el precio de MYRO ha alcanzado máximos de $0,082 dólares.

Según datos de CoinGecko, las ganancias de MYRO durante la semana pasada se sitúan actualmente en el 304%. Con más del 40% de aumento de precios en 24 horas, MYRO está asomando a la capitalización de mercado de $100 millones de dólares y potencialmente podría alcanzar el nivel de precio de $0,1 dólares.

Myro tiene un suministro máximo de mil millones de MYRO y su documento técnico describe posibles ofertas y actividades de servicios públicos. Si bien podría ver una mayor tracción a medida que el mercado de memes tome un nuevo impulso, es probable que las perspectivas a largo plazo para los inversores se vean atraídas por un nuevo rival que está causando sensación en el mercado de preventa.

Memeinator (MMTR): Más que una moneda meme

Una de las desventajas de las monedas meme ha sido su inherente falta de utilidad genuina. Si bien Dogecoin y Shiba Inu han dejado una huella en el espacio criptográfico como las principales monedas meme, la mayoría de los demás tokens meme se han desvanecido a medida que se agota el entusiasmo inicial.

Memeinator (MMTR) es una nueva criptomoneda meme de IA inspirada en la exitosa película mundial Terminator. Rindiendo homenaje a la franquicia, el proyecto meme del futuro está aquí con una misión clara: eliminar la amenaza que las monedas meme débiles y sin valor representan para el espacio criptográfico en general.

La utilidad real en la gamificación claramente trazada, las apuestas y otros lanzamientos de productos podrían colocarlo muy por delante de los tokens inferiores cuando se lance.

¿Por qué Memeinator podría ser una buena apuesta a largo plazo?

A medida que fortalece su estatus como una de las mejores monedas meme para comprar en 2024, la confianza en Memeinator va en aumento.

Habiendo comenzado con 29 etapas, la comunidad dio un gran paso adelante con una reducción a 20. Tokenonics se benefició de esto, con 129 millones de los mil millones de MMTR quemados en seis de las 9 etapas.

Las apuestas también ya están activas, mientras que la creciente tracción de la comunidad no se ve solo con la participación en el sorteo de $250.000 dólares de Virgin Galactic, sino también con la participación en las redes sociales. Según los datos del sitio web Memeinator, el proyecto ha atraído a más de 7.000 y 11.000 miembros en sus canales Discord y Telegram, respectivamente.

La preventa de Memeinator ha recaudado la impresionante cantidad de $3 millones de dólares mientras pisa el acelerador en la etapa 11 de la venta simbólica. El precio actual es de $0,0186 dólares y se prevé que aumente a $0,0292 dólares en la etapa final. Dada la solidez de la propuesta de valor de Memeinator, el resurgimiento de las monedas meme y las perspectivas generales del mercado, comprar MMTR hoy podría valer la pena en el futuro.

El valor de MMTR podría aumentar otro 65% al final de la preventa, y los factores destacados lo ayudarán a desafiar el dominio general. ¿Interesado en obtener más información sobre Memeinator? Consulte su documento técnico aquí.