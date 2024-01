Los inversores recurren a estas 3 monedas en medio de la incertidumbre del ETF de BTC

A medida que se acerca la fecha límite de aprobación del ETF al contado de Bitcoin (BTC), los mercados se vuelven cada vez más inciertos. A pesar de tocar los $45,000 dólares a principios de esta semana, $BTC se ha retirado desde entonces y los operadores luchan con varios escenarios. ¿Se rechazará la ETF? ¿Se convertirá en un evento de venta de noticias? ¿Se retrasarán las entradas?

Afortunadamente, varias altcoins han mostrado una enorme fortaleza relativa recientemente, y cuando los inversores preguntan qué criptomonedas comprar ahora, las respuestas son obvias. Los inversores recurren a estas monedas de rendimiento excesivo en medio de la incertidumbre sobre los ETF de BTC: una mirada a los mejores candidatos de 2024.

Galaxy Fox ($GFOX) domina la financiación de preventa

Galaxy Fox ($GFOX) parece listo para batir récords de financiación y ha recaudado la asombrosa cantidad de $2,4 millones de dólares en varias semanas. Avanzando rápidamente a través de su sexta etapa (95% completa), los primeros compradores pronto serán testigos de otro aumento de precio del 15%. El modelo de precios innovador y dinámico empleado genera varios aumentos de precios a lo largo de las rondas de financiación. El paso de la etapa 6 a la etapa 7 hará que el precio de $GFOX suba de $0,001749 a $0,00198 dólares.

Este retador está dando nueva vida al género P2E e introduciendo cambios bienvenidos, incluidos ingresos residuales para todos los poseedores. El elemento central del P2E sigue siendo: un juego con incentivos financieros integrados. En el caso de Galaxy Fox, se trata de un adictivo juego runner que paga premios directamente canjeables por $GFOX al final de cada temporada.

Sin embargo, el protocolo ha agregado varios mecanismos adicionales para mejorar el proceso de obtención de ingresos. Las NFT desempeñan un papel sustancial en este ecosistema. Tener uno otorga bonificaciones de estadísticas en el juego, y la predicción confiable sería un precio mínimo en ascenso a medida que aumenta el valor del premio acumulado. Se pueden comercializar en el mercado interno de Galaxy Fox. Los titulares pueden incluso ver su NFT en la línea de productos del mundo real de Galaxy Fox.

Además de intercambiar NFT y ganar premios acumulados de temporada, Galaxy Fox ofrece recompensas por apostar. Este ingreso pasivo garantiza que todos los titulares de $GFOX se beneficien del crecimiento del ecosistema, y la participación se ha disparado a medida que aumenta la incertidumbre a medida que se acerca la fecha límite de aprobación del ETF de $BTC.

MakerDAO ($MKR): programa de recompra

MakerDAO ($MKR) giró hacia los RWA en 2023, dependiendo cada vez más de los bonos del Tesoro para garantizar su moneda estable $DAI. Además de ser uno de los activos más líquidos del mundo, los bonos del Tesoro también tienen un rendimiento pagado por el gobierno de Estados Unidos. Las enormes participaciones de MakerDAO le permitieron reiniciar su programa de recompra e introducir la tasa de ahorro DAI mejorada.

Todos los poseedores de $DAI pueden ganar un 5% sobre sus tenencias, lo que genera una demanda masiva para acuñar $DAI, lo que genera ingresos para el Maker. $MKR es otra de las mejores criptomonedas para comprar ahora durante esta incertidumbre. Gracias a los pagos de intereses de los bonos, el dólar MKR tiene una fuente constante de presión de compra y su ángulo deflacionario continúa haciendo subir el precio.

Sei ($SEI): auge del EVM paralelizado

Sei ($SEI) está disfrutando de su momento bajo el sol como una de las mejores criptomonedas para comprar ahora. Su repunte se produjo después de los repuntes de Solana ($SOL) y Avalanche ($AVAX), y el amplio consenso es que $SEI será la mejor operación de capa uno de 2024.

Afirma ser capaz de procesar 20.000 transacciones por segundo y su ejecución paralelizada la convierte en una de las cadenas de bloques más rápidas. Sei, creado a medida para ofrecer las mejores experiencias comerciales en cadena, fue diseñado para ofrecer una experiencia DEX de próxima generación. Su relativa fuerza y rápida recuperación en cualquier caída muestran un apetito por volver a ejecutar el comercio de capa uno. Y $SEI es fácilmente otra de las principales criptomonedas para comprar en este momento durante esta incertidumbre.

Pensamientos finales

El ciclo 2024 estará dominado por nuevos proyectos lanzados durante la tendencia bajista o este actual Bull Run. Estas nuevas monedas son la respuesta natural a qué criptomonedas comprar ahora. El dominio de $SEI y $GFOX ya muestra que esta tesis se está desarrollando, y si bien $MKR puede ser un gran soporte a corto plazo, tan pronto como se reduzcan las tasas, su propuesta de valor será muy diferente.

Unirse a la preventa de Galaxy Fox hoy podría ser una excelente manera de avanzar hacia el mercado alcista de este año. El regreso de los proyectos P2E y el auge de GameFi colocaron a este token en la primera posición para convertirse en uno de los de mejor desempeño.

Para obtener más información sobre $GFOX, visita la preventa de Galaxy Fox o únete a la comunidad.