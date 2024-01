El mercado de las criptomonedas sigue siendo una industria dinámica y los entusiastas parecen más atraídos por la practicidad, la utilidad y la inversión inteligente al interactuar con las monedas digitales en 2024. Si bien los principales activos dominan las tendencias, las criptomonedas que pasan desapercibidas se están preparando para un crecimiento sustancial.

Linear Finance (LINA), Sun (SUN) y Bitbot de Telegram (BITBOT) se encuentran entre los proyectos criptográficos menos conocidos que están preparados para lograr importantes aumentos de precios este año.

Linear Finance (LINA)

Linear Finance presenta una cadena de bloques avanzada con herramientas innovadoras y una interfaz de primer nivel, lo que facilita la inversión en criptomonedas incluso para los nuevos jugadores. Además, permite a los usuarios acceder al comercio de opciones, un campo que alguna vez estuvo disponible para los tiburones de Wall Street.

Su intercambio descentralizado alivia la necesidad de plataformas centralizadas con mayor seguridad y tarifas reducidas.

LINA, la moneda nativa de blockchain, se negoció en modo de recuperación durante esta publicación, con un aumento de más del 8% hasta el precio actual de $0,008253 dólares. Su capitalización de mercado asciende a $48.404.708 dólares.

Los expertos confían en que el mercado de opciones podría crecer exponencialmente en 2024, y Linear Finance parece un candidato perfecto para capitalizar este optimismo.

BitBot (BITBOT)

BitBot es un robot comercial de Telegram que pretende ofrecer a los inversores minoristas herramientas para navegar por el mercado de las criptomonedas sin depender de la suerte ni sufrir riesgos masivos. Los bots de Telegram están ganando popularidad en la industria de activos digitales porque ofrecen funcionalidades innovadoras que los comerciantes pueden utilizar para aumentar su potencial de ingresos.

¿Por qué considerar Bitbot?

Los inversores en criptomonedas podrían mostrarse escépticos sobre el comercio de robots debido al aumento de casos de estafas en el sector. Por ejemplo, Unibot, el robot comercial basado en Telegram, hizo que sus usuarios perdieran más de $600.000 dólares debido a un exploit.

Bitbot quiere aliviar esto ya que prioriza la seguridad del usuario. Utiliza el sistema sin llave MPC, que impide que cualquier parte acceda o vea la clave completa, lo que promete precisión y mayor privacidad.

Además, Bitbot incluye funciones anti-rug pull, que previenen estafas que involucran a los desarrolladores bombeando un activo antes de deshacerse de él y desaparecer con los fondos de los usuarios.

Los titulares de BITBOT disfrutan de varios beneficios, incluido un programa de referencia incorporado y operaciones de copia para que principiantes y jugadores no calificados dupliquen las operaciones realizadas por participantes experimentados del mercado.

Sun (SUN)

THE Sun altcoin alimenta el ecosistema Tron, una cadena de bloques de alto rendimiento conocida por su velocidad y escalabilidad. Los usuarios utilizan el token SUN para apostar recompensas, votar por gobernanza y cargos por transacciones.

Tron ve una mayor adopción en varios segmentos, incluidos NFT y DeFi, creando un entorno lucrativo para que SUN florezca. Las personas pueden usar la altcoin para obtener impresionantes recompensas por apuestas, lo que ofrece la oportunidad de obtener ingresos pasivos.

Además, los titulares de SUN pueden contribuir a los objetivos futuros de blockchain mediante la votación, consolidando un sentido de comunidad y propiedad. Además, la menor capitalización de mercado del proyecto convierte a SUN en una opción de inversión infravalorada con un notable potencial de crecimiento.

SUN ganó un 2,75% el día anterior para cotizar a $0,007731 dólares. Su capitalización de mercado ronda los $75.885.978 dólares.

La preventa de Bitbot se lanzará el 17 de enero y las personas interesadas pueden visitar el sitio web del proyecto para mantenerse a la vanguardia.

También puede permanecer atento a los desarrollos continuos de BITBOT a través de sus redes sociales;

