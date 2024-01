México ha publicado sus últimas cifras de inflación para el mes de diciembre, que muestran la tensión de la temporada festiva sobre los consumidores mexicanos en medio de las continuas altas tasas de interés del ‘Banxico’ (el banco central de México).

Las cifras de diciembre mostraron que la inflación general (IPC) aumentó un 4,66 por ciento interanual, por encima del nivel previsto de alrededor del 4,5 por ciento esperado por los analistas.

Por el contrario, la inflación general interanual de noviembre de 2023 aumentó un 4,32 por ciento.

El MXN cae frente al USD y el EUR

Antes del anuncio de las cifras de inflación, el peso mexicano (MXN) tuvo sus propias noticias sombrías, perdiendo terreno tanto frente al euro como al dólar el 9 de enero.

Al momento de escribir este artículo, el EUR/MXN cotizaba alrededor de 18,43, su nivel más bajo en más de tres meses, desde el 1 de octubre.

USD/MXN en su nivel más bajo en casi seis meses

El MXN también ha tenido un desempeño inferior frente al USD, y el peso perdió terreno significativo frente al dólar a raíz de cifras alcistas (especialmente datos sorprendentemente altos sobre nóminas no agrícolas) en Estados Unidos.

Como resultado, el USD/MXN ha rondado la marca de 16,82, su nivel más bajo desde agosto de 2023.

¿Qué sigue para México y el MXN?

Se espera que el banco central de México publique su próxima decisión sobre tasas de interés el 8 de febrero. La tasa de interés del país ha estado en su nivel más alto históricamente, 11,25 por ciento, desde marzo de 2023.

Sin embargo, si bien los rumores de recortes de tasas en 2024 para Estados Unidos y la Eurozona están generando esperanzas de tasas de interés más bajas en todo el mundo, México puede tener otro 2024 por delante, si la inflación continúa aumentando.