El precio del Helium (HNT) ha vuelto a estar por encima de los $7 dólares después de dispararse más del 43% en las últimas 24 horas. Mientras tanto, el precio de Internet Computer (ICP) cotiza por encima de los $13,00 dólares después de subir un 20% en el mismo período.

A medida que las criptomonedas se vuelven verdes en medio del aumento de Bitcoin a máximos de $47,000 dólares, el sentimiento ha desembocado en la preventa del nuevo proyecto de criptomonedas Pullix (PLX). Esto ha aumentado las perspectivas de una posible ruptura de precios cuando se lance oficialmente el token PLX. Aquí está la perspectiva de precios para HNT, ICP y PLX.

El precio de Helium (HNT) se prepara para superar los $10 dólares

Helium es una de las plataformas blockchain clave en el espacio de la infraestructura pública descentralizada (DePin). Su crecimiento durante el año pasado coincidió con un mayor cambio hacia una infraestructura inalámbrica descentralizada. La plataforma impulsada por Solana experimentó un aumento de volumen decente después de que anunció una actualización de las implementaciones de contratos inteligentes para el protocolo.

HNT cotizó a mínimos de $4,74 dólares el lunes 8 de enero de 2024. Esto sigue a las caídas observadas la semana pasada cuando Helium redujo las ganancias desde los máximos de $7,40 dólares alcanzados a principios de diciembre.

Pero a medida que el mercado en general mostró resistencia en medio del creciente sentimiento alcista de los ETF de Bitcoin, el precio del ICP subió dos dígitos durante la noche hasta alcanzar máximos de $7,18 dólares el martes por la mañana.

Se espera que el aumento de Bitcoin continúe, y con catalizadores de precios específicos a la vista, HNT podría estar buscando un nuevo tramo ascendente. Si los compradores continúan dictando el sentimiento del mercado, es probable que el precio de Helium apunte a una ruptura por encima de los $10 dólares.

Internet Computer (ICP) se dispara a medida que aumenta la actividad en cadena

Además del mercado alcista general que impulsa las ganancias en todo el ecosistema, ICP está preparado para una posible continuación alcista debido al aumento de la actividad en cadena.

Según DeFiLlama, el valor total bloqueado (TVL) en las dApps del protocolo ha aumentado significativamente en los últimos dos meses. TVL se situaba en alrededor de $2,1 millones de dólares a principios de noviembre, pero ha superado los $33 millones de dólares.

El precio del ICP se mantiene por encima de una línea de tendencia descendente por debajo de la cual se rompió luego de un aumento semanal del 87% en noviembre de 2023. Los analistas sugieren que la ruptura podría hacer que el precio de Internet Computer apuntara a un repunte hasta el nivel de resistencia primaria por encima de $20 dólares. Es probable que el impulso alcista impulse su precio a $31,69 dólares y el nivel de recarga de octubre de 2021 a alrededor de $43,27 dólares.

Pullix (PLX) atrae inversores al llegar a la etapa 6 de preventa

Pullix (PLX) podría ayudar a abordar el desafío de liquidez que enfrenta actualmente el ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi). También podría ser la solución a las compensaciones que enfrentan los inversores cuando utilizan intercambios centralizados. Los acontecimientos recientes en torno a las plataformas CEX y la creciente necesidad de lo mejor de CEX y DEX colocan a Pullix en una posición sólida cuando finalmente se lance.

Es el potencial de este intercambio híbrido lo que está atrayendo un gran interés en todo el mercado, con más de $3,1 millones de dólares recaudados en la preventa en curso.

A medida que los inversores obtienen una parte del 60% de los 200 millones de PLX disponibles para los participantes de la preventa, el valor del token ha aumentado de $0,04 dólares a $0,08 dólares. Esto podría aumentar significativamente a medida que la preventa siga acelerándose. Cuando finalice la preventa y los tokens comiencen a comercializarse en todo el mercado, PLX podría explotar.

