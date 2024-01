El Banco Central do Brasil (BCB) publicó esta tarde del 11 de enero su tasa de inflación anual y mensual para Brasil.

La tasa de inflación interanual de Brasil en 2023 se situó en un nivel de 4,62, ligeramente inferior a la lectura de 4,68 de noviembre.

Satisface las expectativas

Esto estuvo ligeramente por encima de las expectativas, pero en general estuvo en línea con ellas. Antes de la publicación, el BCB había estimado la cifra de diciembre en 4,47 de inflación IPCA. Las expectativas del mercado para la tasa de inflación interanual eran 4,54, ligeramente por debajo de la tasa interanual de 2022 de 4,68.

La inflación intertrimestral, sin embargo, subió hasta el 0,56. Las expectativas del mercado para la tasa intertrimestral fueron de 0,48, superior a la lectura de 0,25 de noviembre.

En general, la inflación del país todavía parece estar desacelerándose una vez más, después de que los fuertes aumentos de los precios del combustible en el país significaran que las cifras de inflación se recuperaron a partir de septiembre de 2023, después de comenzar a descender en junio de 2022.

Rendimiento del Real

Las monedas de muchas economías emergentes han perdido terreno ante un dólar cada vez más alcista desde principios de año. El real, por el contrario, se ha mantenido notablemente estable frente al USD, con el USD/BRL manteniéndose entre BRL 4,87 y 4,91 y en gran medida en un precio de 4,89 desde el 5 de enero.

