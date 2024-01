Previsión del token Pullix cuando la SEC aprueba los ETF de Bitcoin

Las criptomonedas están en el foco de atención el jueves después de que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos finalmente emitiera su tan esperada aprobación para los ETF al contado de Bitcoin.

¿Por qué un ETF de Bitcoin es tan importante?

El regulador estadounidense aprobó anoche 11 solicitudes en total para dichos fondos cotizados en bolsa, lo que también impulsó las acciones de Coinbase, ya que los administradores de activos lo eligieron como socio de custodia para los ETF.

Un asentimiento de la SEC es significativo para el espacio criptográfico considerando que se espera que los ETF Spot Bitcoin aumenten significativamente el interés institucional en BTC. Los analistas de Bernstein, por ejemplo, esperan que estos fondos gestionen alrededor del 10% del suministro global de Bitcoin en los próximos años.

Wall Street también está convencido de que la entrada de capital institucional resultará en un aumento masivo del precio de Bitcoin. A principios de esta semana, Standard Chartered dijo que la criptomoneda más grande del mundo podría alcanzar los $200.000 dólares el próximo año si la Comisión de Bolsa y Valores realmente aprueba los ETF.

Si ese repunte realmente se materializa, es concebible que el beneficio relacionado también llegue a otros actores criptográficos, ya que Bitcoin es su portador de la antorcha. Estos pueden incluir proyectos lanzados recientemente como Pullix.

Pullix funciona con un token nativo

Pullix podría beneficiarse de la aprobación regulatoria para los ETF de Bitcoin, ya que funciona con un token nativo al que llama “PLX”.

Entonces, una vez que los fondos negociados en bolsa brinden el impulso esperado a BTC y comiencen a arrastrar consigo al resto del mercado, el token Pullix puede comenzar a dar frutos para quienes invirtieron en él en una etapa temprana.

Actualmente, PLX cuesta solo $0,08 dólares y se espera que vea el próximo aumento de precio dentro de unos 15 días, según el cronómetro de su sitio web.

Hasta ahora, Pullix ha recaudado más de $3,3 millones de dólares a través de la preventa en curso, lo que dice mucho del tipo de demanda que está atrayendo este nuevo token criptográfico. Puede obtener más información sobre PLX haciendo clic aquí.

Pullix quiere solucionar el problema de liquidez

En esencia, Pullix es un intercambio híbrido que le permite beneficiarse de lo mejor de un intercambio centralizado sin tener que renunciar a lo mejor de un intercambio descentralizado.

Pullix está convencido de que reunir los aspectos positivos de ambas partes sirve como solución al problema de liquidez que normalmente se asocia con un intercambio DeFi.

Lo que hace que Pullix sea aún más interesante son dos cosas. En primer lugar, está su modelo de intercambio para ganar que esencialmente recompensa por hacer lo que ya ama, es decir, operar en el intercambio de cifrado.

En segundo lugar, la plataforma comparte una parte de sus ingresos con aquellos que invierten en su token PLX nativo, que sirve como un nuevo y emocionante modo de ingreso pasivo fijo. ¿Está interesado en saber más sobre Pullix y el token PLX? Haga clic aquí para visitar el sitio web del proyecto.

Otros vientos de cola que podrían ayudar a PLX

Una de las razones por las que Pullix está experimentando una fuerte demanda de su token nativo en la preventa es porque el proyecto se compromete plenamente con la seguridad.

Curiosamente, un ETF de Bitcoin no es el único viento de cola que podría beneficiar a PLX o al mercado de criptomonedas en general en 2024. Se espera que la Reserva Federal de EE.UU. reduzca las tasas varias veces este año.

Esto es significativo porque el dinero tiende a fluir hacia activos de riesgo como las criptomonedas una vez que el banco central se vuelve indulgente en términos de su política monetaria. Los miembros del FOMC señalaron recientemente tres recortes de las tasas de interés en 2024, como informó Invezz aquí.

Por último, está previsto que el suministro de bitcoins se reduzca a la mitad en abril del próximo año, lo que históricamente ha sido una gran ayuda para su precio. Ese es otro viento de cola que también puede reflejarse en otras criptomonedas, incluido el token Pullix. Puede visitar el sitio web de Pullix en este enlace para explorar formas de invertir en el token PLX.