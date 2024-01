BlackRock (BLK) informó el 12 de enero resultados financieros llenos de acontecimientos para el año fiscal 2024.

En términos de su balance, la compañía declaró una caída del dos por ciento en los ingresos operativos del año completo desde el año fiscal 2022 al 2023.

También anunció formalmente su acuerdo para adquirir GIP (Global Infrastructure Partners) por la principesca suma de $12.000 millones de dólares. Vea nuestra historia completa al recto.

En términos de ganancias trimestrales, la compañía anunció entradas netas de $96 mil millones de dólares para el cuarto trimestre, ligeramente por debajo de los $113 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2022.

EPS impresionante

También registró un beneficio por acción de $9,22 dólares. Esto superó las previsiones y estuvo en gran medida en línea con lo que los analistas esperaban del mayor gigante gestor de activos del mundo. En total, esto significó que las ganancias por acción diluidas para el año 2023 aumentaron un ocho por ciento en comparación con 2022.

Los ingresos netos de la compañía aumentaron un siete por ciento en el cuarto trimestre a $1.450 millones de dólares, en comparación con los $1.350 millones de dólares de 2022.

En general, los ingresos anuales de BlackRock se mantuvieron estables, lo que, según dijo, se debió “principalmente al impacto negativo de los mercados en los activos bajo gestión promedio”. Los ingresos según los PCGA aumentaron un siete por ciento a $4,63 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2023, desde $4,33 dólares en el cuarto trimestre de 2022.

Posicionado para el futuro

El presidente y director ejecutivo de BlackRock, Laurence Fink, dijo sobre los resultados que:

Los clientes nos confiaron $289 mil millones de dólares de entradas netas en 2023, incluidos $96 mil millones de dólares en el cuarto trimestre. Entramos en 2024 con un fuerte impulso: $10 billones de dólares en activos bajo gestión, flujos acelerados y una organización posicionada para el futuro”.

Precio de las acciones de BlackRock

Copy link to section

Las acciones de la empresa se cotizaban a $796,96 dólares en la apertura del mercado el viernes. El sentimiento del mercado fue en general optimista antes de los resultados, pero aumentó dramáticamente cuando BlackRock anunció la adquisición de GIP. El precio de la acción superó los $799 dólares esa mañana, antes de corregirse ligeramente a $792,61 dólares.