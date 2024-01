En una medida innovadora para mejorar la accesibilidad a las criptomonedas en África, Coinbase, un importante intercambio de criptomonedas de EE. UU., ha forjado una asociación estratégica con Yellow Card, un intercambio africano de monedas estables. Esta colaboración tiene como objetivo brindar empoderamiento financiero a millones de personas en economías emergentes en todo el continente.

Mientras tanto, Pullix, un intercambio de cifrado híbrido, se está preparando para redefinir el panorama comercial con soluciones innovadoras además de su preventa de tokens PLX actualmente en curso.

Asociación entre Coinbase y Yellow Card

La alianza de Coinbase con Yellow Card señala un momento crucial para la adopción de las criptomonedas en África. Yellow Card, una empresa de la cartera de Coinbase, desempeñará un papel crucial en la expansión de los servicios de Coinbase a 20 países africanos.

A partir de febrero, la asociación brindará a más de la mitad de la población africana acceso a USD Coin (USDC), una moneda estable vinculada al dólar estadounidense, a través de la aplicación Coinbase Wallet.

La experiencia de Yellow Card en métodos de pago locales se aprovechará mediante la integración del widget de Yellow Card en la aplicación Coinbase Wallet. Esta colaboración tiene como objetivo simplificar la compra y transferencia de USDC para los usuarios africanos, permitiendo transacciones gratuitas a través de correo electrónico y aplicaciones de mensajería populares como WhatsApp, iMessage y Telegram.

Además, los usuarios de Yellow Card pueden aprovechar la cadena Base, una solución de capa 2 de Ethereum incubada por Coinbase, para transacciones rentables.

Al enfatizar el USDC, Coinbase tiene como objetivo abordar los desafíos económicos en regiones con alta inflación y dependencia de las remesas. La asociación se concibe como un catalizador para una mayor libertad económica en lugares que históricamente han carecido de ella, allanando el camino para el establecimiento de un sistema financiero moderno.

Pullix cierra la brecha con un modelo de intercambio híbrido

Mientras Coinbase y Yellow Card avanzan en la expansión del acceso a las criptomonedas en África, Pullix está preparado para redefinir la experiencia comercial con su innovador modelo de intercambio híbrido. Pullix tiene como objetivo cerrar la brecha entre los intercambios descentralizados y centralizados, ofreciendo a los usuarios los beneficios de ambos mundos.

El enfoque único de la plataforma aborda el problema de liquidez en las finanzas descentralizadas (DeFi), un obstáculo de larga data para el crecimiento de los intercambios descentralizados. Pullix ofrece una plataforma unificada que combina las fortalezas de los intercambios centralizados y descentralizados, brindando a los usuarios un acceso fluido a la liquidez y la capacidad de negociar diversos activos a nivel mundial.

El compromiso de Pullix con la seguridad de los usuarios lo distingue en el espacio criptográfico. Los usuarios conservan la custodia de sus activos mientras se benefician de las características de seguridad de un intercambio centralizado. La plataforma ofrece una gran liquidez, un apalancamiento de hasta 1000:1 y un modelo de gobernanza que permite a los poseedores de tokens contribuir a las adiciones al mercado y proponer nuevos activos.

El ecosistema de Pullix se extiende más allá del intercambio híbrido y ofrece una variedad de características para satisfacer las diversas necesidades de los comerciantes. La plataforma incorpora un protocolo de préstamos para ingresos pasivos, un optimizador de rendimiento descentralizado de múltiples cadenas llamado VaultX y una plataforma de lanzamiento de finanzas descentralizadas (DeFi) y NFT para oportunidades de inversión interesantes.

Los usuarios pueden participar en cultivos de rendimiento, apuestas y suministro de liquidez mientras se benefician de la seguridad de un intercambio sin custodia. Las soluciones automatizadas de la plataforma, que incluyen herramientas comerciales respaldadas por inteligencia artificial y una función de copia comercial, mejoran las estrategias comerciales y las ganancias potenciales de los usuarios.

Preventa de tokens PLX y mecanismo ‘Trade-to-Earn’

En el corazón de Pullix se encuentra su token nativo, PLX, la primera criptomoneda “Trade-to-Earn” del mercado criptográfico.

Los poseedores de tokens PLX pueden obtener recompensas instantáneas por operar en la plataforma y participar en desafíos comerciales. Lo que distingue a PLX es su mecanismo de reparto de ingresos, que permite a los poseedores de tokens beneficiarse de los ingresos diarios generados por el intercambio.

En la preventa en curso que actualmente se encuentra en su sexta etapa, el 60% de los tokens PLX se asignarán a los primeros participantes, ofreciéndoles la oportunidad de participar en el modelo único Trade-to-Earn. La preventa, con un suministro fijo de 200.000.000 de tokens PLX y un precio inicial de $0,04 dólares, presenta una propuesta atractiva para los comerciantes que buscan una nueva forma de ganar recompensas y contribuir a la liquidez de la plataforma.

Si está interesado, el token PLX se vende por $0,08 dólares en la etapa actual y se espera que el precio aumente en los próximos 14 días. Si nos fijamos en los números, el valor del token ya se ha duplicado y los primeros participantes ya están contando los retornos. Para participar en la preventa de Pullix, puedes visitar el sitio web oficial de preventa.