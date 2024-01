Las criptomonedas han entrado en una nueva era de inversión con el comercio al contado de ETF de Bitcoin que se activará por primera vez en los EE.UU. el jueves. A medida que aumenta la anticipación del mercado, un importante economista dice que este desarrollo podría elevar la inversión en criptomonedas a otro nivel.

En medio de un mega comienzo para el ETF al contado, con predicciones de Bitcoin (BTC) y criptomonedas, ¿podría el nuevo robot comercial de Telegram, Bitbot (BITBOT), ser otro punto de inflexión para los comerciantes?

El-Erian dice que los ETF ampliarán la participación en la inversión en criptomonedas

Mohamed El-Erian, presidente del Queens’ College, Cambridge y asesor económico jefe de Allianz, ha compartido su perspectiva sobre lo que significa la aprobación por parte de la SEC de los ETF de Bitcoin al contado para el sector de las criptomonedas, señalando que quienes llamaron a esto un “cambio de juego” fueron “acertados”.

Los comentarios de El-Erian, compartidos a través de su cuenta oficial X el 11 de enero, se produjeron cuando el mercado de ETF de Bitcoin registró un volumen de más de $1.300 millones de dólares en las primeras horas de negociación. El día histórico coincidió con una fuerte oscilación en el precio de la criptomoneda de referencia, con BTC saltando por encima de los $48.000 dólares antes de que la presión de “vender las noticias” lo hiciera retroceder a alrededor de $46.000 dólares.

Al comentar sobre la tendencia puntual de los ETF y lo que podría significar para la inversión en Bitcoin, El-Erian señaló:

“Los defensores tienen razón al llamar a esto un “cambio de juego” para las #criptomonedas como activo/inversión financiera, aunque no como moneda global potencial. Esta decisión de la #SEC hará más que profundizar y ampliar la participación en la #inversión en #Bitcoin”.

Además de “contrarrestar las preocupaciones de legitimidad alimentadas por los escándalos muy publicitados de los últimos años”, la aprobación y el comercio son un desarrollo notable que ancla las criptomonedas como un activo en el mundo de las inversiones. Este debería ser el caso a pesar de que los ETF no significan que Bitcoin se convertirá en una moneda global, señaló El-Erian.

Los expertos del mercado dicen que enormes flujos de entrada a los ETF de Bitcoin podrían catalizar el crecimiento del precio de Bitcoin, abriendo oportunidades y revolucionando el espacio más amplio de inversión en criptomonedas. Es este creciente mundo de inversiones el que Bitbot (BITBOT) podría redefinir.

¿Qué es Bitbot?

Bitbot, que se lanzará en preventa el 17 de enero, es un robot comercial de Telegram diseñado para brindar a los inversores minoristas acceso a herramientas comerciales de nivel institucional. Los bots de Telegram son herramientas o aplicaciones comerciales personalizadas que permiten a los pequeños comerciantes aprovechar el mundo de las inversiones en Bitcoin, sin depender de corazonadas ni exponerse a ciertos riesgos.

Bitbot, un nuevo proyecto, incluye mejoras significativas en comparación con los robots comerciales de Telegram actualmente en el mercado.

Como primer robot comercial sin custodia, cuenta con una nueva capa de seguridad. Con Bitbot, los usuarios tienen total soberanía sobre sus activos: sus claves, sus activos. Los recientes exploits en el ecosistema de bots de Telegram significan que el eventual lanzamiento de Bitbot ya es un evento muy esperado.

Además de aprovechar MPC Custody y un sistema sin llave, Bitbot tiene Anti-MEV Bot y funciones anti-rug incorporadas, lo que agrega otra capa de protección contra robots de monitoreo maliciosos o posibles estafas.

La preventa de BITBOT se lanza la próxima semana

Antes del lanzamiento de la plataforma comercial, el token BITBOT nativo está listo para la preventa. Esta es una oportunidad para que los comerciantes se unan a la comunidad, negocien e inviertan.

BITBOT será el token de gobernanza y ofrecerá acceso a un modelo exclusivo de reparto de ingresos. Otros beneficios de unirse a Bitbot incluirán acceso a funciones como un escáner de gemas, comercio de copias e ingresos pasivos del programa de referencias incorporado.

Para obtener más información sobre este proyecto, visite su sitio web. Regístrese también en la lista de correo para recibir información actualizada cuando la preventa entre en funcionamiento el 17 de enero de 2024.